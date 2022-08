The Umbrella Academy a été renouvelée pour une quatrième et dernière saison

La populaire série »L’Académie des Parapluies » vient d’être renouvelé par Netflix pour une quatrième et dernière saison. Selon de nouveaux rapports, la dernière saison a déjà la majeure partie de son intrigue écrite, avec Steve Blackmanqui a développé l’adaptation basée sur la bande dessinée pour le service de streaming, servant à nouveau de producteur exécutif et de showrunner.

« Je suis tellement excité que les fans incroyablement fidèles de ‘The Umbrella Academy’ puissent vivre la fin appropriée du voyage des frères Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans », a déclaré Blackman dans un communiqué. « Mais avant de sauter à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable devant nous pour la saison quatre, une histoire qui tiendra les fans en haleine jusqu’aux dernières minutes. »

» The Umbrella Academy » a fait ses débuts sur Netflix en 2019, étant l’une des séries les plus populaires de la plateforme cette année-là. La série est basée sur la bande dessinée du même nom créée par Chemin Gérard Oui Gabriel Ba, qui suit un groupe d’enfants adoptés par Reginald Hargreeves, qui ont été formés pour utiliser leurs pouvoirs particuliers. La saison 3 est sortie en juin de cette année, atteignant le top #1 sur Netflix avec plus de 125 millions de vues lors de sa première.

Pour le moment, aucun détail de l’intrigue n’a été révélé pour la saison 4, mais la dernière saison a laissé les principaux frères dans une nouvelle chronologie où aucun d’entre eux n’avait de pouvoirs, perdant quelques frères en cours de route et étant étroitement surveillés par leur père, Reginald Hargreeves.

Les acteurs qui ont été confirmés pour revenir pour la quatrième et dernière saison de »The Umbrella Academy » sont Elliot Page comme Viktor, Tom Hopper comme Luther, David Castaneda comme Diego, Emmy Raver-Lampman comme Allison, robert sheehan comme Klaus, Aidan Gallagher comme cinq, Justin H Min comme Ben, Ritu Arya comme Lila Pitts et colm feore comme Reginald Hargreeves.

La quatrième saison de « The Umbrella Academy » n’a pas encore de date de sortie. Les trois premières saisons de la série sont entièrement disponibles sur Netflix.