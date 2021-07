The Twilight Saga domine la liste des 10 titres les plus regardés de Netflix

En moins d’une semaine, La saga Twilight a occupé la moitié des 10 titres les plus populaires de Netflix. Composée de cinq versements, la série romantique de vampires a commencé avec la sortie de l’original crépuscule en 2008. Quatre séquelles suivront dans les années à venir, se terminant par La saga Twilight : Breaking Dawn – Partie 2 en 2012. Les cinq films ont commencé à être diffusés sur Netflix le 16 juillet, ramenant la saga au premier plan de la culture pop avec des fans revivant la série.

Cinq jours seulement après La saga Twilight commencé à diffuser sur Netflix, crépuscule occupe actuellement la troisième place du Top 10 des streamers dans la liste des titres américains. Les quatre suites sont également toutes présentes, occupant littéralement la moitié de la liste avec cinq places au total. La saga Twilight : Nouvelle Lune suit au n° 6, avec Éclipse au n° 7, Breaking Dawn – Partie 2 au n° 8, et Breaking Dawn – Partie 1 au n°10.

Les autres titres qui font la liste comprennent Rivière vierge au n° 1, Je n’ai jamais au n° 2, manifeste au n° 4, Braquage au n° 5, et Lait frappé à la poudre au n° 9.

Principalement, La saga Twilight raconte l’histoire d’un triangle amoureux impliquant l’adolescente humaine Bella Swan (Kristin Stewart), le vampire Edward Cullen (Robert Pattinson) et le loup-garou Jacob Black (Taylor Lautner). Les autres acteurs clés de la série incluent Ashley Greene, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz, Anna Kendrick, Jackson Rathbone, Michael Sheen et Dakota Fanning.

La saga Twilight est basé sur la série originale de romans de Stephenie Meyer avec Melissa Rosenberg écrivant les cinq épisodes de la série de films. Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade et Bill Condon ont été administrateurs. Si les films ont été souvent critiqués, leur succès ne se dément pas, car La saga Twilight a rapporté plus de 3,3 milliards de dollars dans le monde. Même près d’une décennie après la sortie du film final, il est toujours clairement très populaire auprès des fans.

Kristin Stewart a depuis joué dans des films comme les anges de Charlie, Sous-marin, et La saison la plus heureuse. On peut la voir ensuite jouer la princesse Di dans le prochain biopic Spencer. Robert Pattinson a également un très grand rôle en route puisqu’il incarne Bruce Wayne dans Le Batman, l’une des sorties les plus attendues de 2022. Ses autres crédits récents incluent Haute vie, Le phare, et Principe. Pendant ce temps, Taylor Lautner a eu des rôles principaux dans les émissions de télévision Coucou et Reines des cris et a joué dans le drame Courir la marée.

Une suite à crépuscule ne semble pas probable à ce stade, bien que tous les membres de la distribution n’aient pas abandonné l’idée. L’année dernière, Peter Facinelli, qui a joué le vampire Dr. Carlisle Cullen, a déclaré qu’il serait prêt à reprendre le rôle « en un clin d’œil » si l’occasion se présentait. Même ainsi, il admet que le temps presse, car il n’est qu’humain après tout.

« J’adore ce personnage. [He’s] tellement amusant à jouer et ce monde est tellement amusant », a déclaré Facinelli à People. « [But] les vampires ne sont pas censés vieillir. Cela fait environ dix ans et tout le monde a vieilli. » Peut-être qu’une suite avec le casting original n’aura pas lieu, mais les fans l’auront toujours La saga Twilight. Les cinq versements de La saga Twilight sont actuellement en streaming sur Netflix.

Sujets : Crépuscule, Netflix