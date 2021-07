The Transformers: The Movie Returns to Theaters en septembre pour son 35e anniversaire

Soyez excité. Les transformateurs : le film revient au cinéma cet automne. En l’honneur du 35e anniversaire du film cette année, Fathom Events s’est associé à Hasbro pour ramener le long métrage d’animation bien-aimé sur grand écran. Mais ce sera un événement de deux nuits seulement. Ainsi, ceux qui espèrent attraper à nouveau les Autobots et les Decepticons dans un théâtre auront une fenêtre relativement limitée pour le faire.

Les projections auront lieu dans des salles de cinéma à travers les États-Unis le dimanche 26 septembre à midi et le mardi 28 septembre à 19 heures, heure locale. En plus de la fonctionnalité, ceux qui assistent à ces projections spéciales pourront également voir un tout nouveau contenu exclusif. Ray Nutt, PDG de Fathom Events, a dit ceci à ce sujet.

« Fathom est ravi de célébrer le 35e anniversaire de la sortie de Transformers: The Movie en partenariat avec Hasbro. C’est excitant de donner aux fans de ce classique culte l’opportunité de voir ce film sur grand écran, comme il était censé être vu. »

Réalisé par Nelson Shin, le film d’animation se déroule dans la même continuité que la série animée bien-aimée des années 80. Il présente une distribution de premier plan qui comprend Judd Nelson (Le club du petit-déjeuner), Léonard Nimoy (Star Trek), Eric Idle (Monty Python), Robert Stack (Les Incorruptibles) et même Citoyen Kane réalisateur Orson Welles dans le rôle du maléfique Unicron. Adam Biehl SVP & GM d’Action Brands chez Hasbro, Inc., a dit ceci.

« Nous sommes impatients de ramener les familles et les fans dans les cinémas pour cet anniversaire marquant de Transformers. Grâce à nos partenaires Fathom, les Autobots et les Decepticons de tous âges auront droit à une expérience cinématographique unique en son genre célébrant cet animé bien-aimé film. »

Transformers : le film se concentre sur les héroïques Autobots, dirigés par Optimus Prime (Peter Cullen). Ils sont en guerre contre les maléfiques Decepticons, dirigés par Megatron (Frank Welker), depuis des millénaires. Alors que la bataille entre ces deux factions fait rage sur Terre, une menace encore plus grande se profile. Unicron (Orson Welles), une planète en transformation colossale qui consomme tout sur son passage, est en route pour Cybertron. Unicron prévoit de dévorer leur monde, effaçant les Autobots et les Decepticons de l’univers. Le seul espoir est la matrice de leadership Autobot. Les Autobots doivent se lancer dans une mission dangereuse pour sauver leur planète qui changera leur destin à jamais.

Plus tôt cette année, le film a été réédité en 4K avec un emballage spécial Steelbook. En dehors de cela, la franchise est bien vivante. Plusieurs émissions d’animation sont actuellement en préparation, la trilogie War for Cybertron s’apprêtant à se terminer sur Netflix. Du côté du grand écran, Hasbro et Paramount ont récemment annoncé Transformers : L’Ascension des Bêtes, qui est actuellement en tournage. Le film prendra l’action dans les années 90 et apportera Guerres des bêtes dans le mélange. Le studio a, ou du moins a eu à un moment ou à un autre, plusieurs autres projets liés à la franchise en développement également. Taxe pour le Transformers : le film Les projections du 35e anniversaire seront disponibles plus tard le mois prochain via FathomEvents.com.

