The Transformers 7 News Rush ne se terminera pas simplement parce que les détails officiels

– Publicité –



Sur de nouvelles photos, les formulaires de véhicule d’Optimus Prime et de Bumblebee sont affichés. Transformateurs Rise of the Beasts. Paramount Pictures Michael Bay a fondé la franchise Transformers au cours des 15 dernières années, elle a été l’une des plus populaires au monde. Cependant, le canon et la mythologie de 2018 seront le fondement de l’avenir de la franchise. Bumblebee a aidé à se relancer. Paramount a été ému par le succès du film pour commencer à travailler avec eux. Creed IISteven Caple Jr. produira le septième film de la série.TransformersFranchise.

Paramount a révélé que Transformers, une suite du film annoncé précédemment, est le prochain d’une série de films sur lesquels il travaillait. L’histoire se déroulera en 1994 et le film mettra en vedette Anthony Ramos (le réalisateur) et Dominique Fishback (le producteur). Transformers 7 sera le premier live-action de différents personnages de Beast Wars, dont Optimus Primal. Il comportera également certains des Autobots les plus reconnaissables comme Optimus Prime (et Bumblebee). Ils ont été les héros de tous les précédents films Transformers.

Transformers a commencé la production. Caple Jr. donne vie à sa vision. Paramount a publié plusieurs détails sur le film après le début du tournage. Le cycle d’actualités de Transformers7 ne se terminera pas car les détails officiels ont été cachés. Alors que le tournage se poursuit, de nouvelles photographies de tournage de Transformers sont diffusées en ligne. La dernière fuite présente également le premier aperçu d’Optimus Prime & Bumblebee. Voir les photos ci-dessous partagées par Cris Potter via Twitter :

Sweet regarde d’abord les Transformers Designs pour le nouveau film #TransformersRiseoftheBeasts pic.twitter.com/dqL3g0hVn5 – Cris Parker (@3CFilm) 16 juillet 2021

Caple Jr. a affirmé que les conceptions des transformateurs G1 revenaient dans Rising of the Beasts. Cet ensemble de photos soutient cette affirmation. Le design inspiré du G1 de Bumblebee a été utilisé dans Bumblebee. Il a échangé la Volkswagen pour obtenir une Camaro vers la fin. C’est la conception que Bumblebee conserve dans Transformers7. Les Autobots ont presque la même apparence que dans le film de 2018. Optimus Prime a ajouté une énorme grille de protection et une ligne argentée légèrement modifiée sur sa cabine.

Ce sont de nouvelles photos d’Optimus Prime et Bumblebee Transformers : Rise of the Beasts. Cela ne devrait que rendre le film plus excitant. Les conceptions de Bay’s Transformer sont appréciées par certains, mais les téléspectateurs adorent la façon dont ce film dépeint les conceptions de Transformer.

BumblebeeCes transformations et conceptions ont été simplifiées. Il sera intéressant pour Caple de montrer comment il fait évoluer les séquences de transformations dans ce film, notamment avec Terrorcons, Predacons, Maximals. Ces personnages sont impliqués. Avec tous ces personnages, il y aura de quoi se transformer dans le prochain film. Les fans devront maintenant attendre et regarder à quoi ressembleront Optimus Prim et Bumblebee sous leurs formes alternatives. Transformateurs Rise of the Beasts.

– Publicité –