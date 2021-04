The Toxic Avenger Reboot Teams Jacob Tremblay avec Peter Dinklage

L’acteur enfant Jacob Tremblay a rejoint le casting de Le vengeur toxique, Le prochain redémarrage de Legendary du film emblématique Troma. Avec Macon Blair prêt à diriger le redémarrage, le nouveau film réinventera l’histoire établie dans l’original de 1984. Jeu des trônes préféré Peter Dinklage a déjà été choisi comme justicier titulaire, et un nouveau rapport de Deadline confirme que Tremblay a rejoint le projet en tant que sa première co-vedette.

Les détails complets de l’intrigue ne sont pas clairs, mais le redémarrage de The Toxic Avenger serait « imprégné de thèmes environnementaux » et fournira une interprétation humoristique du genre de super-héros dans l’esprit de Dead Pool. Selon la logique, lorsqu’un «tout le monde en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria évité à héros opprimé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces. de la corruption et de la cupidité. «

Lloyd Kaufman de Troma et Michael Herz, qui ont co-réalisé le film original, sont à bord pour produire le Vengeur toxique refaire. Sorti en 1984, l’original est largement considéré comme un classique culte et l’un des films B les plus connus de tous les temps. Bien que l’essentiel de l’histoire soit le même, la trame de fond de Toxie est un peu différente dans l’original, dans lequel Mork Torgl a joué un jeune nerd maigre qui devient le Toxic Avenger en raison d’une mauvaise farce qui a mal tourné.

« Macon Blair connaît Troma mieux que moi », a déclaré Kaufman à Dread Central en janvier. « Il a tout vu. Il a vu le dessin animé, il a vu le spécial Halloween, il a tout vu. Et il aime nos films comme La guerre de Troma et Terreur plus ferme. J’ai lu le scénario et c’est meilleur que l’original et je lui laisse le soin. Si on me demande, je serais heureux de me lancer. J’ai appris sur la comédie musicale à laisser le créatif au créatif. J’ai appris à les laisser demander, alors s’ils veulent de moi, je suis là. «

Plusieurs suites de films ont été créées pour Le vengeur toxique, les troisième et quatrième opus sortant tous les deux en 1989. De nombreuses années plus tard, Troma produira une nouvelle suite, Citizen Toxie: Le vengeur toxique IV, qui ignorait les deux suites précédentes. Une adaptation de la série de dessins animés populaire doublée Croisés toxiques est également né du succès du film original. Compte tenu de la popularité de la franchise qui continue à ce jour, il y a eu des tentatives depuis des années pour redémarrer la série.

Jacob Tremblay est peut-être mieux connu pour sa performance dans le film de 2015 Chambre face à Brie Larson, un rôle qui lui a valu une nomination aux Screen Actors Guild. Il a également joué dans le film comique classé R Bons garçons en 2019. Tremblay a depuis décroché un autre rôle majeur en interprétant Flounder dans la prochaine adaptation en direct de Disney de La petite Sirène, qui est maintenant en production. L’enfant star exprimera également le personnage titulaire du film Disney et Pixar Luca.

Redémarrage légendaire de Le vengeur toxique n’a pas encore de date de sortie officielle et on ne sait pas quand le tournage commencera. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

