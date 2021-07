The Toxic Avenger Reboot ajoute la comédienne de Sally4Ever Julia Davis à un casting en expansion

Julia Davis rejoindra le casting du redémarrage de The Toxic Avenger de Legendary. Davis est l’une des voix les plus acclamées de la comédie britannique, en tant que double vainqueur du BAFTA et huit fois nominé. Elle est connue pour avoir créé et joué dans la série comique primée aux BAFTA, Sally4Ever pour Sky Atlantic et HBO. Davis a également remporté un BAFTA pour l’écriture Hunderby, dans laquelle elle a également joué. En plus de cela, elle a également créé et joué dans plusieurs séries, notamment : Camping, Restes humains, et Nuit nuit. Actuellement, Davis est remplacé par Clair Maroussas chez Independent Talent.

Pour ceux qui ne savent pas, Le vengeur toxique était une comédie d’action à petit budget qui suivait un faible de 98 livres nommé Melvin, qui, après une farce cruelle, finit par sauter dans un chaudron de déchets toxiques et devient le personnage principal, une créature horriblement déformée de taille et de force surhumaines avec un conduire à détruire le mal. Conçu à l’origine comme un film d’horreur se déroulant dans une station thermale, le produit final ressemblait davantage à un film de super-héros.

Après le succès du film, Toxie, le personnage principal, est devenu la mascotte de Troma Entertainment et, sans surprise, la société a commencé à travailler sur une suite. Cependant, comme ils ont fini par tourner tellement de séquences supplémentaires, la suite a été divisée en deux films, tous deux sortis en 1989, intitulés Le vengeur toxique, partie II et The Toxic Avenger Partie III : La dernière tentation de Toxie. Cela dit, il convient de noter que dans la narration d’ouverture de 2000′ Citizen Toxie : The Toxic Avenger IV, ce que Stan Lee a fait, le quatrième opus est la véritable suite parce que les deux autres étaient pourris.

Au-delà de cela, le film classé R a été transformé en un dessin animé pour enfants appelé le Croisés toxiques en 1991, qui n’a duré qu’une saison. Son message environnemental était similaire à Captain Planet et les Planétaires. Croisés toxiques est également devenu un jeu vidéo en 1992. Une version musicale sur scène du film est sortie en 2008. Une version Marvel Comic du produit a également été publiée de 1991 à 1992.

Joindre Julia Davis dans le film est l’acteur Elijah Wood. Bien que plusieurs sites, dont celui-ci, aient signalé que Wood jouerait le méchant principal, ce rôle sera plutôt joué par Kevin Bacon. Il a précédemment collaboré avec le réalisateur Macon Blair, qui dirigera le remake, dans le film lauréat du Grand Jury 2017. Je ne me sens plus chez moi dans ce monde. Il est également récemment apparu dans le film d’horreur de comédie très acclamé Viens voir papa, qui a été présenté en avant-première au Tribeca Film Festival 2019. Wood est remplacé par Clair Maroussas chez Independent Talent.

Le remake du classique culte de 1984 aura Lloyd Kaufman et Michael Herz de Troma comme producteurs. Kaufman et Herz ont déjà collaboré à la réalisation des trois premiers films de la franchise, bien que Kaufman soit allé seul à la réalisation Citoyen Toxie. Outre Davis, les autres membres de la distribution du remake comprendront Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige et Elijah Wood. La nouvelle de l’implication de Davis et du rôle de Wood a été publiée pour la première fois par Deadline.

