The Tomorrow War 2 est déjà en développement

La guerre de demain 2 serait déjà en préparation. Récemment présenté en avant-première sur Amazon Prime Video, le film était initialement prévu pour une sortie en salles avant qu’Amazon ne récupère le thriller d’action de science-fiction de Skydance pour 200 millions de dollars. Le mouvement suit également le streamer qui ramassait précédemment Tom Clancy’s sans remords de Skydance dans le but de lancer de nouvelles franchises de films pour le streamer.`

Le rapport a été publié pour la première fois par Deadline, et ni Amazon ni Skydance n’ont fourni de commentaire officiel. Ce projet est également aux premiers stades de développement et à cause de cela, il n’y a pas d’autres informations à partager, telles que les détails possibles de l’intrigue, bien que nous puissions supposer que la bataille pour sauver l’avenir des envahisseurs White Spikes n’a peut-être pas touche à sa fin pour l’instant.

Deadline rapporte également que les membres clés de La guerre de demain Les acteurs et l’équipe créative devraient également revenir, du moins c’est le plan d’Amazon Studios. Cela comprendrait le réalisateur Chris McKay et le scénariste Zach Dean, ainsi que le premier Demain GuerreLes stars de Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge et JK Simmons.

L’audience élevée de La guerre de demain a probablement joué un rôle énorme pour amener Amazon à commander un autre film si rapidement. Plus tôt dans la semaine, Pratt s’est rendu sur Instagram pour célébrer le succès du film, remerciant tous les fans d’avoir écouté la nouvelle sortie le week-end du 4 juillet. Bien qu’il ait déjà des rôles majeurs dans le Monde Jurassique et gardiens de la Galaxie franchises, Pratt semble maintenant avoir un autre grand rôle de franchise mis en place pour lui-même.

« ! La guerre de demain une victoire HOME RUN ! Joyeux 4 juillet! » Chris Pratt a écrit dans la légende. « Merci à tous ceux qui ont regardé La guerre de demain Cette fin de semaine. Les 48 premières heures de visionnage mondial de The Tomorrow War sur Prime Video ont battu tous les records. #1 film en streaming dans le monde !! Et nous n’aurions pas pu le faire sans chacun d’entre vous. Merci à tous de nous avoir rejoints dans cette aventure ! Bon 4ème !! »

Le compte officiel de La guerre de demain a répondu : « Nous ne pouvions pas avoir de défaite[ed] les White Spikes sans nos camarades soldats. »

Et Amazon Prime Video a ajouté: « Non seulement vous avez écrasé White Spikes, vous avez battu des records! Félicitations Chris! »

La guerre de demain se concentre sur une guerre qui se déroule 30 ans dans le futur avec les humains de la Terre perdant durement face à une espèce mortelle d’extraterrestres connus sous le nom de White Spikes. Leur seul espoir de survie est de retourner trois décennies dans le passé pour recruter de nouveaux soldats qui sauteront dans le temps pour aider à égaliser les chances. Dan Forrester (Pratt), professeur de biologie et ancien Ranger de l’armée, aide à diriger les efforts des humains pour sauver le monde avec l’aide de la future version d’un visage familier du passé.

Suite à sa sortie le 2 juillet, La guerre de demain est actuellement diffusé sur Amazon Prime Video. On ne sait pas encore quand la suite pourrait commencer la production ou quand les fans peuvent s’attendre à la voir en première sur le service de streaming. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : La guerre de demain