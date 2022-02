The Tinder Scammer n’est plus: il a été dépassé en tant que film le plus regardé sur Netflix

in

Netflix

Le film documentaire dont on a tant parlé a abandonné la première place du classement mondial de la plateforme. Quel était le nouveau contenu qui l’a surpassé ?

©NetflixThe Tinder Scammer n’est plus : il a été dépassé en tant que film le plus regardé sur Netflix.

le service de streaming Netflix avait dans le deuxième mois de l’année un réservoir qui a donné des heures de conversation parmi son public, car il a couvert une histoire vraiment curieuse. C’était ainsi L’escroc Tinderun documentaire sorti le 2 février, est devenu le plus populaire sur la plateforme, jusqu’à ces jours-ci, il a été confirmé que a été dépassé par une première récente et son mandat au sommet du Top 10 a pris fin.

D’après son synopsis, il est captivant: « Il s’est fait passer pour un magnat avec une vie de luxe et a séduit des femmes en ligne pour voler des millions de dollars. Maintenant, ses victimes se sont associées pour se venger ensemble ». Bien sûr, la rage n’est infinie pour personne et c’est pourquoi en ce moment le film en streaming le plus populaire au monde est la nouvelle version de Le massacre à la tronçonneuse du Texasselon le site FlixPatrol.

Il s’agit du neuvième volet de la franchise qui a débuté en 1974 sous la direction de Tobe Hooper, mais c’est aussi la deuxième suite alternative au film original, avec David Blue García comme directeur et Chris Thomas Devlin en charge du scénario. Parmi son casting on retrouve : Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Olwen Fouéré, Nell Hudson, Alice Krige, Jacob Latimore, Jessica Allain, Moe Dunford, Sam Douglas, William Hope et Jolyon Coy.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Après près de 50 ans dans la clandestinité, Leatherface revient terroriser un groupe de jeunes amis idéalistes qui perturbent accidentellement son monde méticuleusement isolé dans une ville reculée du Texas. Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et ses amis Dante ( Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson) se rendent dans la ville reculée de Harlow, au Texas, pour démarrer une entreprise idéaliste, mais leur rêve se transforme en véritable cauchemar lorsqu’ils dérangent par inadvertance Leatherface, le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter le locaux, dont Sally Hardesty (Olwen Fouéré), seule survivante de son massacre de 1973, déterminée à se venger jusqu’à la mort ».

Après que Lionsgate ait perdu les droits de la franchise, la société de production Legendary Pictures s’est chargée de ce redémarrage de la saga qui est allé directement à Netflix et on croit qu’il peut y avoir une suite de cette nouvelle histoire. Pour le moment, cela n’a pas été confirmé, mais le nombre d’audience continue d’augmenter, malgré de mauvaises critiques: Il a obtenu une approbation de 32% sur Rotten Tomatoes et sur Metacritic, il a un score de 36 sur 100.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂