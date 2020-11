« The Thrill » de Wiz Khalifa arrive enfin en streaming

Alors qu’il atteignait la célébrité du hip-hop au plus fort de la seconde venue de l’ère de la mixtape, Wiz Khalifa s’est depuis retrouvé en proie à un problème rampant – les malheurs de la suppression des échantillons. Les articles sont si rarement correctement signés lors de la publication initiale que la transition éventuelle vers les services de streaming devient d’autant plus difficile. Cela explique en partie pourquoi il y a si peu de bandes classiques sur les DSP, même si cela change lentement avec le temps. Déjà en tête du peloton, Wiz Khalifa a depuis ajouté un autre morceau préféré des fans à son répertoire en ligne, cette fois-ci revenant à « The Thrill ».

S’exprimant sur sa version révisée à l’ère du streaming, Wiz a parlé de l’importance de la piste. «’The Thrill’ est une chanson vraiment spéciale pour moi parce que j’ai vu celle-là grandir de zéro», explique-t-il. «Je me souviens avoir assisté à un spectacle discret dans un collège et l’un des enfants m’a parlé de la chanson et il a dit ‘mec, tu seras ce mec si tu échantillonne la chanson. Alors je suis immédiatement rentré chez moi, j’ai pensé à des bars, je suis allé en studio et je l’ai enregistré. »

Empire Of The Sun, le groupe australien qui joue un rôle central sur la piste, a également eu quelques mots sur la version révisée. « Walking On A Dream ‘est une chanson qui transforme et transcende tellement d’émotions et de plaines musicales que c’est formidable de l’entendre vivante dans un autre monde, le monde de Wiz », ont-ils déclaré, s’exprimant dans un communiqué de presse.

Assurez-vous de le vérifier maintenant, surtout si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont écouté un Khalifa jeune, sauvage et libre. Et pour ceux qui se souviennent d’avoir attrapé « The Thrill » en 2009, tenez-vous cette piste en haute estime?

LYRIQUES CITÉES

Réveillez-vous ivre, allez dormir foutu

Nous sommes tous les deux surpris de ce que nous venons de faire

Mélanger des boissons, sachant que nous le regretterons

Je n’ai pas encore dormi, le service de chambre nous apporte le petit déjeuner