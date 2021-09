The Texas Massacre : la suite de Fede Álvarez arrivera sur Netflix

L’un des secteurs les plus touchés dans le monde par la pandémie de Coronavirus C’était celui de divertissement. Sorties retardées, modifications aux dates annoncées et soudaines changements de fabrication n’étaient que quelques-uns des problèmes auxquels l’industrie a été confrontée et continue de faire face. L’une des alternatives qui est devenue plus pertinente était de sauter la scène des films dans les salles. cinéma, pour accéder directement aux plateformes de streaming. Et de plus en plus adoptent cette modalité.







Dans ce sens, Netflix a récemment acquis les droits de la suite de Le massacre du Texas, cette production qui Images légendaires préparé il y a plus d’un an. Bien avant que les plateformes ne fassent partie de notre quotidien, en 1974, le film original est sorti sur grand écran de la main du réalisateur Tobe Hooper et avec Marilyn Bruns, Edwin Neal, Gunnar Hansen, Paul A. Partain et Allen Danziger.

Maintenant, comme rapporté Le journaliste hollywoodien, la suite de ce film d’horreur réalisé par David Bleu Garcia et produit par l’Uruguayen Fede Alvarez (Possession infernale, ne respire pas) avec Rodolfo Sayagues. Ce nouveau long métrage de la franchise serait basé sur le film original – disponible sur Amazon Prime Vidéo– qui a réussi à récolter plus de 30 millions de dollars.

En 1974, Leatherface a fait sa première apparition dans The Texas Chainsaw Massacre (IMDb).



Leur intrigue met en scène deux frères qui voyagent avec leurs amis pour Texas avec un plan pour visiter la tombe d’un parent qui, avaient-ils entendu, avait été profané. Mais avant d’arriver, une famille de cannibales les attaque, c’est le principal conflit du film. C’est ainsi qu’il s’est d’abord fait connaître Cuirface, ce tueur au masque et à la tronçonneuse devenu emblématique depuis son apparition dans le film de Hooper.

Prenant les événements du premier film comme déclencheur, la suite de David Blue García reprendra la fin et présentera la suite des meurtres de Leatherface. Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford et Jacob Latimore Ils feront partie du casting de cette nouvelle production que prépare Netflix. Ainsi, Legendary Pictures et la plateforme Red N ont conclu un deuxième accord, puisqu’ils l’avaient fait pour la première fois avec Maisons Enola en 2020.