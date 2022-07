THE TERMINAL LIST Saison 2 Episode 1 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de THE TERMINAL LIST Saison 2 Episode 1. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série attendent avec impatience sa prochaine saison. Donc, pour trouver tous les détails possibles sur la saison à venir, beaucoup de ses fans vont partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de THE TERMINAL LIST. Vous trouverez ici d’autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, quand la saison 2 va sortir, les détails du casting et bien plus encore. Nous vous suggérons donc à tous de le lire jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée américaine de thriller d’action en streaming mettant en vedette Chris Pratt. Cette série est basée sur un roman du même nom qui a été écrit par Jack Carr. Son premier épisode est sorti le 1er juillet 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit le lieutenant-commandant James Reece qui est joué par Chris Pratt. L’histoire commence après que tout son peloton de Navy SEALs soit tombé dans une embuscade alors qu’il effectuait une tâche confidentielle. Reece rentre chez lui dans sa famille avec un souvenir contradictoire de l’événement et des questions sur sa faute. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus excitante et pleine d’action. Maintenant, les fans de cette série recherchent actuellement la date de sortie de THE TERMINAL LIST Saison 2 Episode 1. Alors sans plus tarder, découvrons tous les détails ci-dessous.

THE TERMINAL LIST Saison 2 Épisode 1 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de THE TERMINAL LIST Saison 2 Episode 1. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 2 n’a pas été officiellement confirmée et pour cette raison, nous ne pouvons rien vous dire à ce sujet maintenant. Nous vous suggérerons à tous de rester connectés avec notre page car s’il y aura des mises à jour de renouvellement concernant la saison 2, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où regarder ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Amazon Prime Video et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment et de n’importe où. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Chris Pratt en tant que lieutenant-commandant James Reece

Taylor Kitsch dans le rôle de Ben Edwards

Constance Wu dans le rôle de Katie Buranek

Riley Keough comme Lauren Reece

Arlo Mertz comme Lucy Reece

Jeanne Tripplehorn comme Lorraine Hartley

Nick Chinlund comme amiral Gerald Pillar

Matthew Rauch comme capitaine Howard

LaMonica Garrett en tant que commandant Fox

Patrick Schwarzenegger comme Donny Mitchell

Jared Shaw dans le rôle d’Ernest « Boozer » Vickers

Tyner Rushing comme Liz Riley

Arturo Castro dans le rôle de Jordan Groff

Renata Friedman comme Anne Howard

Jai Courtney comme Steve Horn

Paul McCrane comme Mike Tedesco

Stephen Bishop comme Richard Fontana

Conclusion

Enfin, nous terminons ici cet article en espérant que vous avez trouvé toutes les réponses à vos questions concernant la date de sortie de THE TERMINAL LIST Saison 2 Episode 1. Ici vous pouvez trouver d’autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, les détails de la distribution et l’intrigue de la série. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez d’autres doutes concernant la date de sortie de THE TERMINAL LIST Saison 2 Episode 1, vous pouvez nous demander ci-dessous dans la section commentaires.

