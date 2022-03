The Terminal List montre la première bande-annonce avec Chris Pratt

amazone vient de révéler la première bande-annonce de sa prochaine série originale »La liste des terminaux »nous montrant le nouveau rôle de Chris Pratt en tant que matelot de la marine James Reece.

Ce nouveau rôle marque le retour de Pratt à la télévision après son personnage emblématique Andy Dwyer dans » Parks and Recreation », bien que cette saison sur le petit écran reflétera son nouveau visage après être devenu une star d’action hollywoodienne à gros budget. .

D’après le roman à succès du même nom de Jack Carr » The Terminal List » suit le commandant Reece après une mission secrète qui a mal tourné, où Reece et son équipe ont été pris en embuscade au cours de ladite mission, les forçant à se frayer un chemin hors du danger.

Au départ, le commandant est ravi d’avoir survécu et de revoir sa famille, mais au fil du temps, les événements de cette journée continuent de le hanter. Il commence à douter de son propre leadership et de sa culpabilité pour ce qui s’est passé, mais alors qu’il enquête, il commence à réaliser qu’il y a des forces plus sombres en jeu.

Le nouveau thriller arrivera avec huit épisodes ensuite 1 Juillet à Prime Video, et avec Pratt, ils participeront également constance wuTaylor Kitsch, Riley KeoughJeanne Tripplehorn, Arlo MertzJai Courtney, JD Pardo, Patrick SchwarzeneggerLaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean GunnTyner Rushing, Jared ShawChristina Vidal, Nick ChinlundMatthew Rauch, Warren Kole et alexis plus fort.

Cela semble être l’un des rôles d’action les plus sérieux de la superstar, se séparant du spirituel et charismatique Peter Quill dans »Gardiens de la Galaxie » pour interpréter maintenant l’esprit torturé d’un soldat qui a beaucoup perdu sur le champ de bataille.

La série sera dirigée par Antoine Fouqaqui servira aux côtés de Chris Pratt en tant que producteur exécutif, et aura comme scénaristes Daniel Chattuck et David Di Gilio avec jsur Schumache de la société de production Indivisible Films. Ils auront également le soutien du créateur du roman original Jack Carr.