The Tales of Arise PS5, la démo PS4 est disponible en téléchargement maintenant

Turbo Turbocharger 49173-07508 0375q4 0375k5 For Peugeot Expert Partner 1.6 Hdi

In Order to make sure you get the right item, please confirm your OEM&PART NUMBER and Part Number match up with one of the Numbers in our description (Important notice: please make sure your engine is not 110hp or 109ps, this item does not fit 110hp or 109ps engine) Application for Citroen Berlingo 1.6 HDi engine: DV6B DV6ATED4 1560 ccm 55 Kw - 75 hp 2005- for Citroen Berlingo 1.6 HDi engine DV6B DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Citroen C3 1.6 HDi engine DV6B DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Citroen C4 1.6 HDi engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Citroen Jumpy 1.6 HDi engine DV6B DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Citroen Xsara 1.6 HDi engine DV6B DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Peugeot 207 1.6 HDi engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Peugeot 307 1.6 HDi engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Peugeot 308 I 1.6 HDi FAP engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2007- for Peugeot Expert 1.6 HDi FAP engine DV6UTED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2007- for Peugeot Partner 1.6 HDi engine DV6ATED4 DV6B 1560 ccm 55 Kw - 75 hp 2005- for Peugeot Partner 1.6 HDi engine DV6ATED4 DV6B 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Ford Fiesta VI 1.6 TDCi engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Ford C-MAX 1.6 TDCi engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005-2008 for Ford Focus II 1.6 TDCi engine HHDA 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- for Ford Fusion 1.6 TDCi engine DV6ATED4 1560 ccm 66 Kw - 90 hp 2005- Turbo Model  TD025 Turbo Part Number & OEM Number 49173-07508 49173-07507 49173-07506 49173-07504 49173-07503 49173-07502 49173-07522 49173-07516 49173-07527 49173-07528 49173-07513 , 49173-07514 , 49173-07517 49173-07518 , 49173-07523 , 49173-07524 49173-07526 , 49173-07527 54359707000 , 5435 970 7000 , 5435-970-7000 54359887000 , 5435 988 7000 , 5435-988-7000 0375K5 , 0375Q2 , 0375Q3 , 0375N5 0375J0 , 0375Q5 , 0375Q4 , 0375N0 1684949 , 1335262 , 1441254 , 1479841 1523337 , 71793889 , 71793891 , 71794229 9682881380 , 9685293080 , 9657603780 9670371380 , 9657530580 , 9662371080 9682881780 , 3M5Q6K682DD , 3M5Q6K682DE 3M5Q6K682DC , 3M5Q6K682DA , 3M5Q6K682DB 3M5Q-6K682-DD , 3M5Q-6K682-DE , 3M5Q-6K682-DA 3M5Q-6K682-DB , 3M5Q-6K682-DC