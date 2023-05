The Tailor : l’histoire vraie de la série turque Netflix, sur quoi est-elle basée ?

The North Face Sac de voyage Duffel Base Camp M 71L Jaune et noir

Compagnon incontournable, le sac Base Camp M de la gamme Duffel de la marque The North Face conviendra parfaitement aux voyageurs. Résistant, ce modèle est fabriqué en matériaux recyclés. La finition déperlante durable apporte une protection contre l'humidité. Le sac de voyage Duffel Base Camp M de The North Face dans le coloris Jaune et noir : un compagnon étanche de 71 litres ! Très bien conçu et pratique, ce sac peut se porter à la main grâce à ses deux poignées latérales rembourrées et peut aussi se transformer en sac à dos grâce à ses bretelles amovibles et ajustables. Il dispose d'un volume spacieux de 71 litres. Les quatre sangles de compression vous permettent de resserrer vos vêtements et de gagner encore plus de place. Le sac s'ouvre à l'aide d'une ouverture zippée en D. Une fois ouvert, le compartiment principal vous permet de ranger toutes vos affaires et la poche en filet zippée permet de séparer vos petits accessoires du reste du contenu. Poids (à vide) : 1.62 Kg Dimensions extérieures H x L x P : H35,6 x L63,5 x P35,6 cmcm Volume : 71 Litres