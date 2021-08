The Sweatbox : le documentaire interdit que Disney ne veut pas que vous voyiez

Si vous n’êtes pas étranger aux médias domestiques de Disney, alors vous êtes conscient des choses mignonnes qu’ils mettront dans leurs DVD. Vous obtiendrez les bandes-annonces du film, des interviews des acteurs, des commentaires et parfois un documentaire sur la production du film. Ces documentaires sont un moyen classique de promouvoir la production d’un film, et ils mettent généralement en évidence les aspects glamour et amusants de sa réalisation. Mais et si je vous disais qu’il y avait un documentaire que Disney ne voulait pas que vous voyiez ? Un documentaire qui n’a pas craint les verrues et les luttes qui accompagnent la réalisation d’un film ? Ce film serait La boîte à transpiration, qui racontait la production d’un projet intitulé Royaume du Soleil, qui se transformera plus tard en La nouvelle routine de l’empereur.

Comme tous les films, La nouvelle routine de l’empereur a commencé comme une idée. En 1994, Roger Allers, qui venait de terminer la réalisation d’un petit film intitulé The roi Lion, a commencé à travailler sur un script. À l’époque, les dirigeants de Disney faisaient pression pour des histoires plus diversifiées sur le plan culturel (conduisant à des films tels que Aladin, Pocahontas et ensuite Mulan), donc l’idée d’un film avec un arrière-plan inca semblait être une autre excellente idée.

L’histoire de Royaume du Soleil suit un jeune éleveur de lamas aux grands rêves nommé Pacha et l’empereur Manco Capac, qui veut juste sortir et s’amuser sans les yeux vigilants d’Yzma, la grande prêtresse. Après que les deux se soient découverts, Pacha propose d’échanger sa place avec Manco pour une nuit. Mais Yzma, qui a comploté pour tuer Manco pour un rituel pour restaurer sa jeunesse, l’attrape et lui donne accidentellement une potion de lama au lieu de poison. Maintenant, l’empereur est coincé comme un lama et un éleveur de lamas est coincé à jouer le rôle de l’empereur. Le reste du film raconte leurs divers hijinks, l’un apprenant l’humilité, tous deux trouvant l’amour, et tout se termine avec un dieu des ténèbres qui est lasso et détruit.

Alors que les éléments qui finissent par devenir La nouvelle routine de l’empereur peut être trouvé dans cette intrigue initiale, le film finit par ressembler davantage à des histoires telles que Le prince et le Pauvre, ainsi que divers clins d’œil à d’autres histoires folkloriques et mythologies incas. Et beaucoup dans le style du précédent d’Allers Disney frapper, Le roi Lion, un musicien de renom a été embauché pour aider à la bande originale du film. Entrez Sting. Mais Sting voulait quelque chose d’autre par implication et par chèque de paie ; il voulait qu’un documentaire sur le projet soit réalisé avec sa femme, Trudie Styler, dans le fauteuil du réalisateur. Ainsi, la production sur La boîte à transpiration a commencé.

Allers a déclaré dans une interview avec The Vulture. « Nous avons rencontré Sting chez lui en Angleterre qui est en quelque sorte près de Stonehenge. J’ai rencontré sa femme Trudie. C’étaient des gens très aimables. Peu de temps après, Trudie a eu l’idée de faire un documentaire sur l’expérience de Sting sur un Disney film. Elle et son cinéaste JP Davidson venaient périodiquement nous solliciter, filmer des choses, interviewer des gens. Ils ont pu regarder tout le film de haut en bas. «

D’un étranger, cela ressemble à une configuration intéressante pour un documentaire. Voyez comment un film peut commencer dans une direction et se terminer dans une toute autre direction, il y a certainement du potentiel. Alors, voici la grande question, pourquoi Disney a-t-il mis de côté ce film qui était pratiquement prêt à être imprimé et sorti ? Eh bien, les réponses se trouvent dans l’histoire de la production elle-même. Comment est-ce que Royaume du Soleil devenir La nouvelle routine de l’empereur?

L’histoire initiale d’Aller était un film à grande échelle léger mais ambitieux. Et Disney traînait les pieds après les échecs à grande échelle du box-office qui ont été Pocahontas et Le Bossu de Notre Dame. Après que ces deux films aient connu des sorties décevantes, les dirigeants du studio ont voulu faire appel à un deuxième réalisateur. Entrez Mark Dindal, qui venait de diriger la comédie musicale Les chats ne dansent pas, en tant que co-directeur. La vision de Dindal du film était de se pencher davantage sur les éléments comiques tandis qu’Aller essayait de s’en tenir aux thèmes les plus épiques et à plus grande échelle. De nombreux scénaristes ont estimé qu’il se passait trop de choses dans l’intrigue.

Le superviseur du storyboard, Steve Anderson, après une projection test du film original, déclare ceci : « Je me souviens des gens disant qu’il y avait trop d’éléments dans le film. C’était Le prince et le Pauvre. C’était aussi la transformation de quelqu’un en lama. C’était Yzma, qui veut ressusciter les morts, éteindre la lumière et avoir un monde de ténèbres, mais elle veut aussi une jeunesse et une beauté éternelles. Alors c’est comme, d’accord, mais laquelle veut-elle ? »

Depuis la projection, il était clair que les scènes légères et loufoques de Dindal sont devenues beaucoup plus attrayantes que les scènes initiales plus sérieuses d’Aller. Les supérieurs ont commencé à approuver la direction la plus légère et le pouvoir commençait à changer. Cela a provoqué des tensions sur le lieu de travail, comme l’a dit l’artiste du storyboard Chris Williams : « Jusqu’à ce moment-là, ce que nous essayions tous de faire était clair, c’est-à-dire soutenir Roger et l’aider à faire son film. Soudainement, mon travail a changé. . Mon travail consistait maintenant à travailler avec Mark pour essayer d’aider à développer un autre film, et nous étions en compétition avec Roger. C’était probablement l’une des périodes les plus stressantes de ma vie. » En fin de compte, après qu’il était clair que son histoire ne serait pas terminée, Allen a démissionné de son poste de co-réalisateur, laissant Dindal solo au poste de réalisateur.

C’était donc ça, le film est passé d’un prince à grande échelle et l’histoire de pauvre qui était une lettre d’amour au Pérou est devenue une aventure comique de copain. Mais ce n’était pas la fin de la route cahoteuse pour l’équipage. Ils avaient un film entier à refaire à partir de zéro avec la même date de sortie. Il y avait aussi un autre problème, Sting n’était pas non plus satisfait de cette nouvelle direction.

Le producteur exécutif Don Hahn a déclaré: « Sting était un vrai mensch. Quand il a vu le film changer par rapport à ce pour quoi il s’était inscrit, il a envoyé une belle lettre disant: « Je ne me suis pas inscrit pour ça, bonne chance. » Mais Randy n’allait pas le laisser démissionner. Il disait : « D’accord. Nous parlerons la semaine prochaine, puis nous vous enverrons la nouvelle mission. » Sting disait : « Non, vous ne comprenez pas. » Randy et Mark insistaient pour le garder impliqué. travailler dans le film. Mais je pense que c’est un souvenir difficile pour lui, parce qu’il voulait faire ce qu’Elton John a fait sur roi Lion. » Que reste-t-il de la vision originale de Sting pour la musique dans Royaume du Soleil peut être trouvé dans la bande originale de La nouvelle routine de l’empereur. Vous trouverez des chansons telles que Walk the Llama Llama (la chanson d’introduction originale de Pacha), One Day She’ll Love Me (la chanson d’amour de Pacha à la fiancée de Manco) et Snuff Out the Light (la chanson du méchant d’Yzma interprétée par Eartha Kitt, un vrai joyau caché d’une chanson de Disney).

Un moment difficile en particulier où Sting a mis le pied à terre était une fin supprimée, qui impliquait le nouvel empereur Kuzco nivelant une forêt tropicale voisine afin de construire sa Kuzco-topia. La fin était censée jouer le rôle d’une comédie, Pacha et sa famille gardant leur maison et l’empereur comme un heureux voisin riche. Sting, un militant fort, a déclaré dans une interview avec NME. « Je leur ai écrit une lettre et leur ai dit: » Faites-le, je démissionne parce que c’est exactement le contraire de ce que je défends. J’ai passé 20 ans à essayer de défendre les droits des peuples autochtones et vous ne faites que marcher sur eux pour construire un parc à thème. Je ne participerai pas à cela. » C’est pourquoi la coupe finale se termine avec Kuzco obtenant une petite maison d’été plus humble.

Néanmoins, malgré tous les rebondissements, le film a été achevé et sorti en décembre 2000 avec une performance au box-office inférieure à celle à laquelle Disney était habitué. Il y avait une performance marketing nettement plus faible pour le film en faveur d’un autre film de la société qui sortait que Thanksgiving, 102 Dalmatiens.

L’histoire derrière Royaume du Soleil et La nouvelle routine de l’empereur est une histoire d’ambition, de créatifs persévérants contre vents et marées et d’un éventuel changement de pouvoir, La boîte à transpiration le suit à travers tous les obstacles. C’est la principale raison pour laquelle Disney n’a pas encore donné au documentaire une sortie appropriée. Le film a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto en septembre 2002, et a été projeté quelques fois par la suite avant de sombrer dans l’obscurité.

Une critique sur MotionPicturesComics.Com dit cela du film. « Nous rencontrons divers autres membres clés de l’équipe d’animation Disney – le co-réalisateur Mark Dindal, les producteurs, les animateurs principaux chargés de donner vie aux personnages principaux du film, et plus encore. Pendant ce temps, nous suivons Sting et son collaborateur David Hartley comme ils travaillent pour écrire et enregistrer six chansons pour le film.

Puis, environ quarante minutes plus tard, nous assistons au jour fatidique au cours duquel une première coupe scénarisée du film est projetée pour les chefs de Disney Feature Animation, Thomas Schumacher et Peter Schneider. Ils détestent le film, déclarent qu’il ne fonctionne pas et commencent un processus de suppression totale et de réinvention d’énormes morceaux de l’histoire. Les personnages sont totalement changés (le villageois Pacha passe d’un adolescent qui ressemble au roi à un homme d’une quarantaine d’années marié), les acteurs de la voix sont remplacés et toute l’histoire est déplacée. Le roi gâté (autrefois appelé Manco, maintenant renommé Kuzco, mais toujours exprimé par David Spade) devient le personnage principal. La saga épique devient une comédie de copains à petite échelle. Le réalisateur Roger Allers quitte le projet, tout comme plusieurs animateurs principaux. Un producteur de Disney doit appeler la superstar Sting pour lui dire que les six chansons sur lesquelles il travaille depuis deux ans ne fonctionnent plus dans le film, car elles parlent de personnages et de scénarios qui n’existent plus, et ils J’adorerais vraiment que Sting écrive de NOUVELLES chansons pour le film. Et les appareils photo de Trudie Styler et John-Paul Davidson sont là pour tout capturer. »

La boîte à transpiration n’est pas un regard glamour sur la production d’un autre chef-d’œuvre magique de Disney. C’est un regard grossier et professionnel sur les réalités moins magiques qui accompagnent la réalisation d’un film, en particulier celui d’un studio aussi grand que Disney. Ce sont exactement ces points que les créateurs derrière lui veulent que le film voie enfin une sortie correcte. Selon The Vulture, le co-réalisateur John Paul Davidson dit ceci à propos du film « … La boîte à transpiration est devenu le film fini que Disney ne veut pas que vous voyiez, passant de ce qui était censé être un documentaire promotionnel à un aperçu intime, hilarant et déchirant de ce qui se passe réellement dans les coulisses d’un projet d’animation. »

Davidson poursuit. « Je pense que tous les gens qui font de l’animation sont fascinés par La boîte à transpiration, parce que ce n’est pas votre documentaire sucré. Il entre dans la sueur et le grain de tout cela. Disney possède la chose. Nous n’avons aucune influence pour le publier nous-mêmes. J’aurais adoré le sortir. Il apparaît en ligne de temps en temps, et les avocats le reprennent immédiatement. »

En effet, le film existe sur Internet, mais pas légalement. En 2012, une personne anonyme a divulgué le documentaire terminé en ligne. Il a fait le tour du monde sous forme de téléchargements et de torrents sur Youtube, pour être ensuite supprimé par les avocats de Disney et téléchargé à nouveau. Le film a gagné une infamie souterraine à cause de cela.

Avec Disney qui exploite désormais le service de streaming mastodonte qu’est Disney +, les documentaires sont de plus en plus poussés par le studio en tant que nouveau contenu facile. Vers l’inconnu : faire de la Reine des neiges II, une série documentaire sur la création de la suite très attendue du hit Gelé, a été très bien reçu par les téléspectateurs. Il y avait aussi Howard, le documentaire sur la vie du compositeur de Disney Howard Ashman, qui a été salué par la critique lors de sa sortie sur le service de streaming. Disney a également donné une nouvelle vie aux documentaires d’autrefois tels que Frank & Ollie, Réveiller la belle au bois dormant, et d’autres. Il est peut-être temps La boîte à transpiration peut être trouvé parmi eux.

Sujets : Disney

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.