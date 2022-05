The Summer I Turned Pretty : nouvelle série de Jenny Han et avec la musique de Taylor Swift

Les films romantiques ont montré que le genre est toujours d’actualité pour les téléspectateurs, car il existe diverses productions qui sont devenues les plus vues sur les plateformes de streaming, telles que »À tous les garçons que j’ai aimés avant » être un succès de Netflixqui a donné lieu à une trilogie basée sur une série de livres publiés par Jenny Han.

Maintenant, Prime Video semble également vouloir monter dans le train de l’histoire d’amour, car il présentera la série »L’été où je suis devenue jolie », basé sur d’autres livres de Han et qui vise à être le nouveau hit de l’été arrivant sur la plateforme le 17 juin. Amazon vient de publier la nouvelle bande-annonce de cette série, avec la nouvelle version de la chanson »This Love » de Taylor Swift.

Ce petit aperçu nous présente Belly, une jeune femme qui se retrouve au milieu d’un conflit amoureux dans lequel elle va devoir départager deux frères. Belly sera joué par Lola Tungtandis que la jeunesse sera représentée par Christophe Briney Oui Gavin Casalegno.

Bien que la série promette d’être un carrousel d’émotions, la chose intéressante à propos de la bande-annonce est qu’elle présente pour la première fois la chanson « This Love (Taylor’s Version) », une chanson qui fut un tube de l’album « 1989 » de Swift. . Cependant, la version de Taylor fait partie des réenregistrements que Swift fait après un problème avec son manager, dans lequel elle a perdu le droit à toutes ses chansons, pour lesquelles la chanteuse en a profité et s’est chargée d’enregistrer à nouveau chacune de ses thèmes emblématiques.

Bien que cette bande-annonce présente des images et des histoires familières que nous avons déjà vues dans d’innombrables autres histoires d’amour, Han n’a pas été déçu par ses histoires auparavant. Sa trilogie » All the Boys », en particulier le premier film, était remplie d’une belle histoire et de personnages adorables. Cela se voit à nouveau dans la bande-annonce de »The Summer I Turned Pretty », qui en raison de son thème est difficile de ne pas ressentir ce sentiment de nostalgie dans son histoire.

Jenny est showrunner et productrice exécutive de la série, ainsi que l’écriture de l’épisode pilote. La série met en vedette Tung, Briney, Casalegno, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson et Tom Everett Scott. « The Summer I Turned Pretty » sera diffusé sur Amazon Prime Video le 17 juin 2022.