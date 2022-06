The Summer I Turned Pretty Date de sortie de la saison 2, spoilers, où regarder

De nombreuses personnes du monde entier s’interrogent actuellement sur la date de sortie de The Summer I Turned Pretty Season 2. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans sont vraiment excités pour sa prochaine saison. Pour connaître tous les détails sur la saison à venir, les fans recherchent vraiment partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de The Summer I Turned Pretty Season 2 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique romantique américaine sur le passage à l’âge adulte. Le premier épisode de cette série est sorti le 17 juin 2022. Cette série a été créée par Jenny Han et Gabrielle Stanton. Après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’intrigue de la série s’articulera autour de vacances d’été annuelles dans la maison de plage de leurs amis de la famille. Là, Belly rencontre ses amis frères, Jeremiah et Conrad, et elle se retrouve dans un triangle amoureux avec les frères. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série.

Date de sortie de la saison 2 de The Summer I Turned Pretty

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de The Summer I Turned Pretty Season 2. Au cas où vous ne le sauriez pas avant la sortie de la saison 1, cette série a été renouvelée pour la saison 2 mais jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 2 n’est toujours pas confirmée. S’il y aura une annonce officielle concernant la sortie de la saison 2, nous vous en informerons ici dès que possible.

Vous pouvez également lire sur: Classroom of the Elite Saison 2 Episode 2 Date de sortie

Où regarder ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission est Amazon Prime Video. Comme nous savons tous qu’il s’agit d’une plate-forme en ligne, si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes de la saison précédente, vous pouvez accéder à cet épisode ici. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Lola Tung dans le rôle d’Isabel « Belly » Conklin

Jackie Chung comme Laurel Dunne

Rachel Blanchard dans le rôle de Susannah « Beck » Fisher

Christopher Briney dans le rôle de Conrad « Con » / « Connie » Fisher

Gavin Casalegno dans le rôle de Jeremiah « Jere » Fisher

Sean Kaufman dans le rôle de Steven Conklin

Alfredo Narciso comme Cleveland

Minnie Mills comme Shayla

Colin Ferguson dans le rôle de John Conklin

Tom Everett Scott comme Adam Fisher

Summer Madison comme Nicole

David Iacono comme caméra

Rain Spencer comme Taylor

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Summer I Turned Pretty Season 2, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Summer I Turned Pretty Season 2, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂