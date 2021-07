The Suicide Squad : une statue géante de Starro installée à Londres

« The Suicide Squad » prépare son arrivée anticipée en salles ce 5 août, même si les fans de James Gunn et de l’univers DC qui sont au Royaume-Uni pourront profiter de ce film à partir de ce vendredi 30 juillet et il semble qu’ils auront l’occasion d’avoir le méchant du film très proche d’eux.

Avant la première commerciale de « The Suicide Squad » à Londres, Leicester Square, l’un des centres les plus emblématiques de la ville, a actuellement une gigantesque reconstitution de Starro, le principal méchant du film, qui a commencé à monopoliser l’attention de les habitants de la ville et ses visiteurs.

Le réalisateur James Gunn a partagé via Twitter une vidéo de la gigantesque installation, l’accompagnant du message : « J’aime et suis terrifié par Starro depuis que je suis petit et cela m’explose la tête », accompagnant le texte d’un emoji avec des larmes à ses yeux, exprimant sa grande excitation envers « The Suicide Squad » et son intérêt à présenter le personnage au public.

La présence de Starro en tant que méchant principal dans « The Suicide Squad » a semblé une décision déconcertante pour de nombreux fans de DC Comics car il s’agit d’une menace généralement rencontrée par la Justice League, en plus d’être considérée comme un personnage pittoresque de l’époque. bande dessinée classique que de nombreux lecteurs contemporains ne prennent pas au sérieux.

Cependant, James Gunn a clairement indiqué qu’il avait toujours trouvé Starro vraiment terrifiant. « Je voulais un méchant principal de DC que les gens ne s’attendraient pas à voir dans le film », a déclaré le cinéaste dans un communiqué de presse faisant la promotion de « The Suicide Squad ».

Gunn note que l’idée d’une gigantesque étoile de mer tirant sur des choses qui se retrouve dans le visage de personnages comme Superman l’a toujours semblé terrifiante depuis son enfance. « Il s’agissait donc de prendre quelque chose qui était complètement ridicule dans son apparence et de le mettre dans les rues agitées de Colón, au Panama et de lui permettre de faire ses trucs effrayants », a déclaré le réalisateur.