The Suicide Squad Revue: Un ouragan de carnage diablement drôle

James Gunn déclenche un ouragan de carnage diablement drôle dans l’univers étendu de DC. La brigade suicide remplit la vision sanglante de la bande dessinée. Chaque méchant devenu héros est consommable dans une mission insensée avec des chances presque insurmontables. Ce sont des loups de boucherie au lieu des agneaux proverbiaux. La brigade suicide va profondément dans le développement du personnage au détriment d’une intrigue complexe. La chimie des acteurs et l’humour macabre portent le poids d’un récit simple. La brigade suicide surpasse le film original à tous égards.

L’histoire reprend avec Amanda Waller (Viola Davis) choisissant de nouveaux membres de la Task Force X dans la tristement célèbre prison de Belle Reve en Louisiane. Robert DuBois, alias Bloodsport (Idris Elba), est en tête de sa liste. Il refuse d’abord son offre. Mais Amanda Waller a des méthodes pour motiver les réticents. L’équipe renvoie le colonel Rick Flag (Joel Kinnaman), le capitaine Boomerang (Jai Courtney) et la fille la plus amusante de toutes les soirées criminelles, Harley Quinn (Margot Robbiee). Parmi les autres débutants, citons l’homme-requin géant, Nanaue alias King Shark (Sylvester Stallone), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) et Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), pour n’en nommer que quelques-uns.

Le pays insulaire reculé de Corto Maltese a subi un coup d’État. Le dictateur a été remplacé par un nouveau leader anti-américain (Juan Diego Botto) et son général impitoyable (Joaquín Cosio). Amanda Waller se moque bien de leur révolution. Mais une installation secrète représente une menace terrifiante pour le monde entier. La Task Force X est plongée dans un tourbillon de conflit. Ils apprennent à leurs dépens que d’autres agendas sinistres sont en jeu dans la mission.

La brigade suicide prend un plaisir fou à des résultats horribles. Chaque personnage a un moment pour briller ou mourir horriblement de manière hilarante. La moitié du plaisir est de deviner qui va jusqu’à la fin. Scénariste/réalisateur James Gunn (super, gardiens de la Galaxie) a une journée sur le terrain à explorer les capacités bizarres de son équipe de monstres. La pure créativité impliquée dans les scènes d’action ultra-violentes mérite des applaudissements. TDK (Nathan Fillion) et Polka-Dot Man ont certains des pouvoirs les plus étranges que vous verrez jamais à l’écran.

Idris Elbe joue exactement le même personnage principal mieux que Will Smith. Bloodsport et Deadshot sont à peu près identiques. Lorsque Will Smith n’est pas revenu pour la suite, les producteurs ont juste embauché quelqu’un d’autre pour le même rôle avec un nom différent. Ils ont judicieusement choisi son remplaçant. Idris Elba possède ce film en tant qu’homme hétéro entouré de mutants et de psychos. C’est un rire d’émeute qui se chamaille avec Peacemaker, une figure paternelle de Ratcatcher 2 et une machine à botter le cul qui fauche les méchants. Tous les doutes sur Bloodsport sont éliminés dans les minutes qui suivent l’exécution.

James Gunn utilise des techniques de réalisation intelligentes pour faire la transition entre les scènes. Le film est divisé en chapitres et incorpore des flashbacks artistiques pour donner aux personnages plus d’exposition. Le résultat est un noyau émotionnel crédible pour le gang des excentriques. Gunn a une capacité étrange à humaniser les choses les plus étranges. Weasel, une performance de capture de mouvement de son frère, Sean Gunn, ne parle jamais, mais est étrangement convaincante. Les petits moments se détachent dans la mer des extrêmes.

La brigade suicide est copain dans l’eau pour une base de fans vorace. Ce n’est pas un film pour les dégoûtés ou ceux qui n’ont aucun intérêt pour une adaptation comique hardcore. C’est une course folle du début à la fin. J’espérais une intrigue plus détaillée, mais je suis plus que satisfait de la vision de James Gunn. La brigade suicide est une production d’Atlas Entertainment, de DC Films et de la société Safran. Le film sortira simultanément le 6 août dans les salles et HBO Max de Warner Bros.

