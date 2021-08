The Suicide Squad remporte la plus grande ouverture au box-office pour un film classé R pendant la pandémie

Après avoir impressionné les critiques avec un score très élevé sur Rotten Tomatoes, La brigade suicide a également marqué de gros points au box-office. Lors de sa soirée d’ouverture, l’avant-première du film jeudi a rapporté environ 4,1 millions de dollars au box-office, ce qui est le plus important pour un film classé R sorti pendant la pandémie. C’est aussi une première indication de ce qui devrait être un bon week-end d’ouverture car La brigade suicide devrait gagner 30 millions de dollars au niveau national avec un total mondial de 70 millions de dollars.

Curieusement, David Ayer’s Escouade Suicide a établi le record de la plus grande ouverture au box-office national pour août avec 133,7 millions de dollars, et le film détient toujours ce record. La réception critique entre les différentes versions de La brigade suicide est bien différent, cependant, car le film de Gunn a une note fraîche certifiée de 93% avec un score d’audience de 89%. d’Ayer Escouade Suicide se trouve à 26% pourri avec les critiques avec un score de 59% du public.

Bien sûr, certains pourraient dire que la réception négative est due à l’ingérence du studio dans le projet d’Ayer, changeant ce qui était sa vision originale pour Escouade Suicide. Ses fans ont depuis fait campagne pour que Warner Bros. #ReleaseTheAyerCut une version originale du film avant que le studio n’impose plusieurs changements. Gunn a à l’inverse été ouvert sur la façon dont Warner Bros. lui a essentiellement donné libre cours pour faire ce qu’il voulait avec La brigade suicide.

En tout cas, les gens adorent le nouveau film. Il ramène plusieurs acteurs de l’original, dont Margot Robbie dans Harley Quinn, Viola Davis dans Amanda Waller, Joel Kinnaman dans Rick Flag et Jai Courtney dans Captain Boomerang. Les nouveaux venus dans le casting dans les rôles principaux incluent Idris Elba dans Bloodsport, John Cena dans Peacemaker, Peter Capaldi dans le Thinker, David Dastmalchian dans Polka-Dot Man et Daniela Melchior dans Ratcatcher 2.

Certains fans disent que King Shark vole la vedette en engloutissant chaque scène dans laquelle il se trouve. Avec la capture de mouvement fournie par Steve Agee, le personnage populaire est exprimé par la légende de l’écran Sylvester Stallone. King Shark était rapidement à la mode sur Twitter après la première de jeudi alors que des milliers de gains ont loué les performances de Stallone et la conception du supervillain affamé.

Le Pacificateur de John Cena est un autre personnage qui s’est démarqué pour Gunn. Le couple a déjà terminé le tournage d’une série dérivée qui mettra en vedette Cena dans le rôle central, bien que peu de choses aient été révélées sur son intrigue ou sur les autres personnages de La brigade suicide pourrait apparaître. Gunn a également suggéré qu’il était prêt à retourner à DC après avoir terminé le tournage Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour Marvel.

« Gunn est toujours le bienvenu, quoi qu’il veuille faire. Il a vraiment une vision et c’est un excellent partenaire avec nous. Chaque fois qu’il veut revenir, nous sommes prêts pour lui », a déclaré Hamada, président de DC Films, via The Hollywood Journaliste. « Il reviendra. Nous avons d’autres trucs de prévu.

La brigade suicide joue maintenant dans les salles de cinéma et sur HBO Max. En janvier 2022, la série dérivée Peacemaker sortira, et Gunn a également annoncé que d’autres saisons de la série pourraient être réalisées. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Suicide Squad 2