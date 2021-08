The Suicide Squad : quand sort-il en salles ?

Il ne manque rien! Cette semaine et après une longue attente, The Suicide Squad sortira enfin sur grand écran. Sans aucun doute, ce pari extraordinaire de James Gunn C’est l’une des sorties les plus attendues de DC Comics et Warner Bros. de l’année. Le réalisateur qui a su conquérir le public de merveille dans gardiens de la Galaxie, il est allé à la compétition et rien de moins que les méchants les plus emblématiques de l’étude de Homme chauve-souris Oui Superman. Vérifiez les dates de sortie dans votre pays d’origine pour vous rendre au cinéma. Épingle de sûreté!

>

Ce film a un scénario adapté de Gunn lui-même et est basé sur la bande dessinée du même nom. John Ostrander. Et déjà le synopsis officiel du film nous laisse bouche bée. « Le gouvernement envoie les super-vilains les plus dangereux du monde sur l’île isolée de Corto Maltese, pleine d’ennemis. Armés d’armes de haute technologie, ils parcourent la jungle pour une mission de recherche et de destruction avec le colonel Rick Flag », dit l’intrigue du film qui met en vedette Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney et Peter Capaldi.







Comme pour les autres premières de WB, le film sera simultanément sur HBO Max, mais uniquement aux États-Unis. 31 jours après sa première le 6 août dans le pays du nord, il sera disponible sur la plateforme en Amérique latine. Pendant ce temps à Royaume-Uni Il arrivera plus tôt car dès le 30 juillet il sera dans les salles.

Pourquoi The Suicide Squad vaut-il la peine d’être vu au cinéma ?

Le film a déjà reçu de vives critiques de la part des spécialistes depuis sa première. Même les bonnes notes ont été reportées aux agences de notation parce que Rotten Tomatoes lui a donné à l’époque un Approbation à 100 % sur 49 avis. Une bonne structure narrative, un excellent casting et l’assaisonnement qui ne peut manquer dans les films de super-héros comme les effets spéciaux sont d’excellentes raisons d’acheter un billet dans votre cinéma préféré.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad sort en avant-première au Mexique ?

La première dans les salles mexicaines aura lieu le 6 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad sort en Argentine ?

La première dans les salles argentines aura lieu le 5 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad fait sa première au Chili ?

La première dans les cinémas du Chili aura lieu le 5 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad sort en Colombie ?

La première dans les cinémas colombiens aura lieu le 5 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad fait sa première au Pérou ?

La première dans les salles au Pérou aura lieu le 5 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad sort en Equateur ?

La première dans les salles en Équateur aura lieu le 6 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad fait sa première au Venezuela ?

La première dans les salles au Venezuela aura lieu le 6 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad sort en Espagne ?

La première dans les salles en Uruguay aura lieu le 6 août 2021.

+ Quand est-ce que The Suicide Squad fait sa première au Paraguay ?

La première dans les salles en Uruguay aura lieu le 5 août 2021.