The Suicide Squad prend d’assaut le box-office du week-end avec un gain de 26,5 millions de dollars

La brigade suicide Sans surprise, il est arrivé numéro un au box-office de ce week-end après avoir rapporté 26,5 millions de dollars. Le film tant attendu de James Gunn mettant en vedette certains des méchants de DC Comics a réussi à battre un record pour l’ouverture R-rated la mieux rémunérée pendant la pandémie. Cela étant dit, l’ouverture est également une franchise pire. La brigade suicideest actuellement en streaming sur HBO Max, qui a très certainement volé du tonnerre au box-office, mais plusieurs analystes indiquent une autre raison pour laquelle le dernier film de DC est sous-performant et cela a beaucoup à voir avec la première fois que les personnages ont été présentés sur le grand filtrer.

celui de David Ayer Escouade Suicide (2016) était un monstre du box-office, gagnant 746,8 millions de dollars dans le monde. Cependant, il a été éreinté par les fans et les critiques. La décision d’amener James Gunn à bord pour réorganiser les méchants a été considérée comme un excellent choix par le studio, mais il semble que certains fans se sentent toujours brûlés par le film de 2016. Un autre problème pour La brigade suicide est sa cote R difficile, qui peut dissuader certains parents d’autoriser leurs enfants de moins de 18 ans à voir le film.

de Disney La croisière dans la jungle a pris la deuxième position ce week-end après avoir rapporté 15,6 millions de dollars. Bien que le film soit en baisse de 55% par rapport au week-end dernier, il se porte bien mieux que les analystes ne l’avaient prédit, ce qui pourrait être attribué au fait que Disney + facture de l’argent supplémentaire pour le diffuser depuis son domicile. M. Night Shyamalan’s Vieille est arrivé au troisième rang au box-office avec 4,1 millions de dollars et continue de recevoir une forte poussée de la publicité de bouche à oreille. L’intrigue suit un groupe de personnes qui vieillissent rapidement sur une plage isolée.

Veuve noire est arrivé numéro quatre dans les salles de cinéma ce week-end après avoir remporté 4 millions de dollars. À ce jour, la dernière offre de Marvel Cinematic Universe a rapporté 350,8 millions de dollars depuis ses débuts dans les cinémas et Disney + il y a cinq semaines. Eau plate a pris la cinquième place avec 2,8 millions de dollars. Le film, qui reçoit des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques, est réalisé par Tom McCarthy, basé sur un scénario qu’il a co-écrit avec Marcus Hinchey, Thomas Bidegain et Noé Debré. Le chevalier vert a encaissé 2,5 millions de dollars, ce qui l’a placé en sixième position.

Snake Eyes: A GI Joe Origins est arrivé au septième rang ce week-end après avoir gagné 1,6 million de dollars. À ce jour, le dernier né de la franchise GI Joe a rapporté 28,8 millions de dollars. Escape Game : Tournoi des Champions a pris la huitième position après avoir rapporté 1,25 million de dollars. Le thriller a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des téléspectateurs depuis sa sortie en salles il y a quatre semaines. F9 : La saga rapide et The Boss Baby : entreprise familiale a pris les neuvième et dixième places avec 1,2 million de dollars et 740 000 dollars, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

