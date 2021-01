« The Suicide Squad »: Nouvelles images du trailer de HBO Max

La liste complète des bandes de Warner Bros.2021 sera présenté en première HBO Max le même jour, les films sortent en salles, et cela inclut le suivi très attendu de « Suicide Squad » réalisé par James Gunn.

« Le Suicide Squad » promet d’être une aventure sauvage et horrible avec certains des personnages les plus ridicules de Tradition DC, et les fans ont hâte de voir ce que le directou a dans sa manche.

Il y a des images de « Le Suicide Squad » dans le nouvelle remorque pour HBO Max, qui a été publié mercredi matin. Le personnage de Michael Rooker peut être entendu parler de la réputation de l’équipe de Suicide Squad, alors que Harley Quinn et Rick Flagg apparaissent à l’écran.

Plus tard dans la bande-annonce, Peacemaker par John Cena et Bloodsport par Idris Elba sont dans une dispute, dans laquelle Sport de sang dit à son coéquipier: « Personne n’aime les fanfarons. »

Nous avons une grande vision pour Peacemaker quand il répond: « A moins que ce qu’ils montrent soit dope comme f-. » La remorque se coupe avant Dîner peut finir de livrer la bombe F, mais vous pouvez parier que ce sera dans la version finale du film.

« Le Suicide Squad » la 6 août 2021.