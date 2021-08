The Suicide Squad : le personnage que James Gunn ne pouvait pas tuer

« The Suicide Squad », le nouveau film de James Gunn, est considéré comme un redémarrage en douceur de la production sortie en 2016 sous la direction de David Ayer, car il inclut le retour de certains des personnages dudit opus, bien que sans aborder les événements qui eu lieu lors de la première mission de la Task Force X.

Le succès au box-office du film réalisé par Ayer n’a pas aidé l’accueil entre les critiques et les fans de DC Comics à s’améliorer, alors Warner Bros a pris la décision de se tourner vers le talent de James Gunn après avoir été limogé par Disney en tant que réalisateur de « Guardians of the Galaxy Vol. 3 », une position qu’il a retrouvée un an plus tard.

Inutile de dire que Gunn a toujours partagé son enthousiasme pour ce nouveau film, qui s’appuie sur certains des super-vilains les plus excentriques et les moins connus de l’univers DC pour créer son histoire farfelue d’action, d’aventure et de fortes doses d’humour noir, avec peu de plus d’une dizaine de personnages dans le cadre de la campagne du film (dont seuls quelques-uns parviennent à survivre).

Malgré le pari risqué de tuer autant de personnages à l’écran, il n’y a eu qu’un seul personnage que James Gunn n’a pas osé éliminer, non seulement à cause de son attachement affectif à lui, mais à cause du ton qu’il donnerait à la fin du film. . * ALERTE SPOILERS * Ce n’est rien de moins que Ratcatcher II, joué par Daniela Melchior.

Au cours d’une récente conversation avec Variety, Gunn a partagé quelques mots sur les décisions artistiques qu’il a prises dans le développement de « The Suicide Squad », révélant que Ratcatcher II est mort sur le script original du film, mais n’a pas pu le mettre en œuvre en raison de ce qu’il était préoccupé par l’effet sur le ton de la bande.

Gunn a également révélé que l’élimination de Bloodsport (Idris Elba) ou Harley Quinn (Margot Robbie) n’avait jamais fait partie des discussions pendant le développement du film. «Elle était trop douce et j’avais l’impression qu’il faisait trop sombre. Non pas que je n’aimais pas Polka Dot Man, nous l’aimions. Mais je ne pouvais pas tuer Ratcatcher II, alors j’ai cédé. »

Après la première de « The Suicide Squad », Ratcatcher II a été l’un des personnages préférés des fans, et même James Gunn lui-même l’a décrite comme « le cœur du film ». Il s’agit de la première production hollywoodienne de l’actrice Daniela Melchior. Bien qu’il n’ait pas été confirmé dans les futures cassettes de l’univers DC, Melchior a indiqué son souhait de jouer à nouveau ce personnage.