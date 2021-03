« The Suicide Squad » lance une première bande-annonce passionnante

Les fans de DC sont de plus en plus impatients de voir La brigade suicidealors que le film d’action réelle devrait faire ses débuts dans les deux salles et sur HBO Max cet été, aujourd’hui Warner Bros. a publié la bande-annonce.

L’avance, que le scénariste et réalisateur James Gunn taquiné sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, il offre le look le plus épique à ce jour sur son interprétation de l’équipe éclectique d’anti-héros et de méchants de l’univers DC Comics, The Suicide Squad.

La Suicide Squad verra le retour de Viola David comme Amanda Waller, Margot Robbie comme Harley Quinn, Joel Kinnaman comme Colonel Rick Flag et Jai Courtney comme Capitaine Boomerang de la Suicide Squad 2016.

David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Steve Agee comme King Shark, Daniela Mechior comme Ratcatcher 2, Idris Elva comme Bloodsport, John Cena comme Peacemaker, Nathan Fillion comme TDK, Pete Davidson comme Blackguard, ne sont que quelques-uns des nouveaux acteurs qui composent cette grande distribution de la nouvelle Suicide Squad.

« The Suicide Squad » du réalisateur James Gunn sera présenté en première dans les deux théâtres et sur HBO Max le 6 août.