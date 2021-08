« The Suicide Squad »: La violence délirante de James Gunn (Revue)

Cinq ans se sont écoulés depuis que David Ayer a prononcé les mots malheureux « F*ck Marvel » lors de la première mondiale de « Suicide Squad », un film qui à ce jour est devenu une tache que Warner Bros n’a pas pu enlever de son histoire de adaptations cinématographiques de l’univers DC, qui, en tant que franchise, laisse beaucoup à désirer par rapport à son principal rival commercial.

« The Suicide Squad » est une semi-suite du film détesté de 2016 et c’est grâce à l’esprit tordu de son scénariste et réalisateur, James Gunn, que l’univers DC a réussi à trouver l’occasion parfaite de présenter au public ce qu’il a toujours eu. Vous avez rêvé de voir : une bande d’action amusante et rugueuse qui vous maintient sur le bord du siège sans perdre le fil de son histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Old » est une renaissance dans le récit de M. Night Shyamalan (Review)

Le film réintroduit Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, qui a envoyé deux versions différentes de « Task Force X » pour la même mission sur l’île reculée de Corto Maltese, où Bloodsport (Idris Elba), Polka Dot Man (David Dastmalchian) Ratcatcher II (Daniela Melchior), Peacemaker (John Cena), King Shark (Sylvester Stalone) et Rick Flagg (Joel Kinnaman) doivent détruire les mystérieuses installations de recherche qui abritent le « Projet Starfish ».

D’autre part, Margot Robbie, qui est toujours ravie de revoir dans son interprétation de Harley Quinn, a une histoire distincte des autres en essayant de survivre et d’échapper à l’armée de Corto Maltese, qui a établi un nouveau régime militaire en gouvernement de l’île.

Pour une entreprise célèbre pour ses interventions dans les productions DC (qui affectent généralement sérieusement le produit final de la franchise), cette fois Warner Bros a permis à Gunn une liberté créative totale qui peut être respirée à chaque seconde de séquence, justifiant à tout moment sa classification. C (uniquement pour les adultes).

« The Suicide Squad » fait ressortir la vision stylisée de son réalisateur sur les séquences d’action et d’une violence extrême (même en ressentant l’horreur pendant quelques instants) mais sans négliger le flux de l’histoire. Même ses moments humoristiques présentent une raucité qui n’interfère jamais avec l’environnement ou la personnalité de ses personnages, qui sont vraiment mémorables.

Cena’s Peacemaker s’avère parfois vulgairement inapproprié (même s’il n’a pas l’intention de le faire) et ce n’est qu’en le voyant en action que l’on peut comprendre pourquoi Gunn voulait faire une série sur lui. L’actrice portugaise Daniela Melchior fait de Ratcatcher II le cœur émotionnel du film, dont l’arc narratif est complété par celui de Bloodsport, qui malgré l’énorme cliché de « dur à cuire », parvient à apporter sa contribution dans le film.

Les origines de James Gunn en tant que réalisateur de séries B peuvent être vues dans les énormes bains de sang à l’écran qui, sans la grâce et le rythme auxquels ils sont présentés, pourraient sembler excessifs ou de mauvais goût, réussissant à capturer l’esprit du histoires dans les bandes dessinées avec Task Fprce X.

Margott Robbie est actuellement l’élément le plus fort de l’univers DC, et son retour en tant que Harley Quinn présente une véritable progression dans la façon dont nous avons vu le personnage dans ses débuts en 2016 et dans « Birds of Prey ». Non seulement ses séquences d’action sont plus élaborées, mais le maniement de son personnage « post-joker » présente une véritable évolution de sa personnalité, quelque chose qu’il sera agréable d’observer dans les futurs épisodes de la franchise.

James Gunn risquait de perdre le fil en introduisant autant de nouveaux personnages, la grande majorité inconnus du grand public et de peu d’intérêt pour le lecteur moyen de bandes dessinées. Mais c’est peut-être le manque de familiarité et d’attachement émotionnel à ces personnages qui l’ont aidé à les modeler à son goût et à présenter l’histoire qu’il voulait raconter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Black Widow » ne réalise pas toutes ses ambitions narratives (Revue)

L’histoire de « The Suicide Squad » n’a pas le poids dramatique de « Man of Steel » et ne sera pas aussi accommodante pour son public que « Wonder Woman », et c’est peut-être mieux pour Warner Bros si vous voulez que votre franchise rester à flot : raconter des histoires qui ne se sentent pas tellement endettées envers leurs prédécesseurs et qui n’ont pas peur de présenter quelque chose de frais et d’original au public.