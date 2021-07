The Suicide Squad : la connexion à l’univers étendu de DC

La brigade suicide suscite la curiosité chez les adeptes de la DC Univers étendu. Est-ce une suite ? Comment vous connectez-vous avec le reste du DCEU? Des questions se posent et des sources proches de la production commencent à apporter des réponses. C’est le cas du producteur Pierre Safran, qui a essayé d’éclaircir la question une fois pour toutes. Le film fait partie de l’Univers étendu, mais il n’essaie pas de forcer cet aspect.

Concernant l’entrée de l’équipe précédente Groupe de travail X et comment il se connecte avec la bande James Gunn, Safran a déclaré : « Ce sont les personnages qui étaient dans le premier film, mais nous voulions nous assurer que cela fonctionnait tout seul. Ce n’est pas une suite. Ce n’est pas non plus un redémarrage. Nous l’appelons la brigade suicide de James Gunn« .

La connexion de la Suicide Squad avec le DCEU







La bande-annonce du film semble indiquer, au moins, le lien avec un personnage important de DC. Dans ce cas, il s’agit de la raison pour laquelle Sport de sang il est en prison. À l’avance, Amandine Waller révèle que le méchant a envoyé Superman aux soins intensifs après avoir tiré une balle de kryptonite sur lui.

James Gunn Il a également parlé de cette référence. Le cinéaste a déclaré que ne sait pas vraiment ce que Superman C’est, compte tenu de la situation actuelle de Henri Cavill, qui serait relégué comme le Homme d’acier.

Cependant, cette révélation indique que La brigade suicide oui, il est inclus dans le DCEU. Dit Safran : « Ne vous inquiétez pas de la façon dont il s’intègre dans l’univers plus vaste. C’est ce que nous avons fait avec Shazam et Aquaman! Et aussi ce que nous faisons ici. » Le film sera présenté le 6 août dans les salles et sur HBO Max.