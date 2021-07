The Suicide Squad : James Gunn a anticipé de nombreux morts !

Oui ok James Gunn a une histoire dans le genre super-héros, avec des entrées comme gardiens de la Galaxie Oui super, le cinéaste n’a pas été épargné par les critiques concernant la situation actuelle de cette classe de films. Gunn a déclaré la semaine dernière que la plupart de ces films sont « Les imbéciles » Oui « ennuyeuse ». Des propos durs qui ont ouvert le débat et, évidemment, suscité la polémique.

Le réalisateur a suggéré que le genre pourrait subir le même sort que les westerns dans le passé et disparaître s’il n’y avait pas une injection de sang neuf dans cette classe d’histoires. Dans un clip pour promouvoir son entrée dans le DC Univers étendu, La brigade suicide, Gunn a développé ces concepts.

Combien de personnages meurent dans The Suicide Squad ?







James Gunn dit que les films de super-héros n’ont pas de gros enjeux et ce n’est pas le cas avec sa version du Escouade Suicide. Les producteurs lui ont laissé carte blanche pour tuer n’importe quel personnage et cela l’amuse. Tout indique que le cinéaste l’a pris au sérieux et de nombreux membres de la Groupe de travail X ils n’atteindront pas la fin de la bande.

« Beaucoup de gens pensent que je vais tuer Harley Quinn… qui sait? »demanda le directeur avec un sourire complice. Dans le film original de David hier, les membres de l’équipe ont été implantés avec des bombes dans la tête au cas où ils tenteraient de s’échapper. Nœud coulant fait la tentative et Amandine Waller fait exploser l’explosif. Au revoir la tête !

La nouvelle livraison comprend également des pompes implantées et Viola Davis il a dit à ce sujet : « J’appuie vraiment très fort sur le bouton. » tout en laissant un rire inquiétant qui sème l’inquiétude pour le groupe de méchants qui, en plus, affrontera Starro. Le film sortira en salles et HBO Max 6 août !