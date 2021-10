The Suicide Squad Gag Reel révèle le côté idiot du film sanglant

Le quasi-redémarrage du cinéaste James Gunn La brigade suicide était l’un des projets DCEU les plus attendus de l’année. Après un très long délai, la sortie du film n’a pas déçu. Les fans et les critiques sont réputés La brigade suicide l’une des entrées les plus amusantes et étonnamment réconfortantes de la franchise à ce jour. Maintenant, Warner Bros. Entertainment a publié une bobine de bâillon officielle pour le film qui confirme la fabrication La brigade suicide était tout aussi amusant que de le regarder.

La bobine de quatre minutes est remplie de la distribution du film essayant et échouant à garder un visage impassible pendant les moments les plus ridicules de l’histoire. D’Idris Elba (Bloodsport) riant de manière incontrôlable pendant ce qui était censé être une scène de larmes à Margot Robbie (Harley Quinn) perdant la défaite face à l’incapacité de Javelin (Flula Borg) à garder son arme de signature debout, le casting de A-listers a clairement un bon moment pour donner vie à la marque unique de comédie d’action de Gunn.

Le point culminant de la bobine de bâillon pourrait être que John Cena ait le visage de pierre conformément à son rôle de pacificateur sans humour, tout en réussissant à improviser des moments comiques à l’aide d’un accessoire de doigt coupé. Il est également hilarant de voir Margot Robbie ne pas se souvenir de ses répliques en raison de la masse d’oiseaux vivants reposant sur son corps pendant ses scènes avec son petit ami dictateur.

Le moment le plus douloureux se produit près de 3:05 lorsque l’acteur de Bloodsport Idris Elba semble faire une mauvaise chute en sautant d’un tas de décombres. Pourtant, l’ambiance générale de la bobine dans les coulisses est très positive, jusqu’aux derniers moments où la vidéo obtient le titre Javelin (et la Suicide Squad aussi).

À en juger par les commentaires et les likes sur la vidéo, les fans adorent clairement le coup d’œil derrière le rideau sur le premier effort de Gunn dans le DCEU. Le cinéaste est devenu célèbre pour la première fois en tant que cinéaste de super-héros superstar avec le succès du MCU gardiens de la Galaxie séries.

Il ne fallut pas longtemps avant que Warner Bros. n’appelle, offrant à Gunn une liberté essentiellement illimitée pour faire n’importe quel type de film pour le DCEU en utilisant n’importe quel personnage qu’il voulait. Alors que Gunn envisageait d’abord de prendre un personnage plus connu comme Superman, il a finalement décidé de Escouade Suicide basé sur son amour pour leur série de bandes dessinées.

Fidèle à la promesse faite au cinéaste, le point de vue de Gunn La brigade suicide semble être agréablement libre du type d’interférence en studio avec laquelle David Ayer a dû faire face lors de la réalisation de 2016 Escouade Suicide. Gunn a souligné à plusieurs reprises qu’il avait une excellente relation avec le studio tout en faisant La brigade suicide, c’est pourquoi il est déjà prêt à revenir dans la franchise avec une série dérivée de Peacemaker mettant en vedette John Cena.

Pour l’instant, les fans de La brigade suicide peut s’attendre à la sortie de la version Blu-ray du film, que Gunn a promis de contenir de nombreuses scènes et commentaires supplémentaires et supprimés. La brigade suicide est maintenant disponible en PVOD et sortira en Blu-ray et DVD le 26 octobre.