The Suicide Squad est juste un «  cheveu  » d’être fini, déclare James Gunn

James Gunn dit que La brigade suicide est presque terminé. Les espoirs étaient grands pour 2016 Suicide Squad, mais ce n’était pas exactement ce à quoi les fans de DC s’attendaient. Cependant, c’était un grand succès au box-office, ce qui signifiait que le studio allait ramener l’équipe à un moment donné, indépendamment de qui était derrière la caméra. Gunn est intervenu pour écrire et diriger La brigade suicide pour le studio, qui ne ramène que quelques-uns des personnages du film de David Ayer.

HBO Max a publié un teaser de sa prochaine liste de sorties 2021 au cours du week-end, qui comprenait La brigade suicide. Cela a conduit les fans à demander à James Gun un rapport de situation. En répondant à un fan cet après-midi, le réalisateur a déclaré: « Je suis à un cheveu d’être complètement fini. » Il semble que Gunn ait pu obtenir tout ce dont il avait besoin du casting pendant la principale étape de la photographie, qui s’est terminée juste avant que la pandémie ne change le monde.

James Gunn n’a pas précisé ses progrès sur La brigade suicide. Cependant, il a répondu à une autre question des fans sur une possible bande-annonce au cours du week-end. Gunn a déclaré que la raison pour laquelle une bande-annonce n’a pas été publiée est due au fait que les salles de cinéma, pour la plupart, sont toujours fermées, c’est là que les gens voient normalement les bandes-annonces. Gunn a alors dit: « Je sais, je sais. Vous voulez la bande-annonce. Ou le teaser. Ou plus de nouvelles. Ou qui est le méchant (ce sont TOUS les méchants mais aussi …) Quoi qu’il en soit, tout sera avec vous en temps voulu. temps, je travaille sur des trucs sympas pour vous, mais soyez patient! «

En plus d’être sur le point de terminer complètement La brigade suicide, James Gunn a trouvé le temps de commencer à travailler sur la série dérivée Peacemaker. Gunn est de retour pour avoir une assiette pleine, ce qui semble être ce qu’il aime. Entre son travail avec Marvel Studios et sa collaboration avec DC, Gunn s’est tenu extrêmement occupé au fil des ans. Une fois qu’il a fini avec La brigade suicide campagne promotionnelle, il se lancera directement dans Les gardiens de la galaxie Vol. 3, que les fans de Marvel Cinematic Universe attendent depuis longtemps.

James Gunn a annoncé au cours du week-end qu’il travaillait sur Pacificateur a officiellement commencé. Il a déclaré: «Il y a 5 mois, alors que je me mettais en quarantaine, j’ai commencé à écrire une série télévisée, principalement pour le plaisir, entre les deux Gardiens ébauches et découpe La brigade suicide. J’ai écrit la 1ère saison de Pacificateur dans 8 semaines. Et maintenant, me voici, le 1er jour du tournage. La vie est surréaliste. Allons-y (et allons-y en toute sécurité!) « Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas quand les fans de DC verront la prochaine série dérivée, mais cela ne devrait pas être trop long après la sortie de La brigade suicide. Vous pouvez vérifier Mise à jour officielle de James Gunn sur Twitter sur le film ci-dessus.

