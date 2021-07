The Suicide Squad donne à King Shark sa propre bande-annonce pour célébrer la semaine du requin

King Shark est à l’avant-plan dans un tout nouveau teaser pour La brigade suicide. Écrit et réalisé par James Gunn, le prochain film de bande dessinée présente Sylvester Stallone comme la voix du super-vilain. En l’honneur de Shark Week, Warner Bros. a sorti un nouveau teaser pour le film se concentrant spécifiquement sur King Shark de Stallone, révélant certaines de ses interactions avec les autres membres du groupe. Vous pouvez consulter le teaser ci-dessous.

Nananue, alias King Shark, est présentée aux autres par Amanda Waller (Viola Davis) en tant que descendante d’un ancien dieu requin qui a « développé un goût pour la viande humaine ». Nous avons vu à quel point il peut avoir faim dans une bande-annonce précédente qui le montrait en train de dévorer un malheureux se tenant sur son chemin. Peu importe à quel point il a faim, cependant, King Shark semble être d’accord dans la bande-annonce ne pas manger n’importe lequel de ses amis.

« Étrangement, alors que je suis devenu plus capable d’obtenir l’acteur que je veux pour des rôles dans les films, j’ai commencé à prendre des risques et à écrire pour des acteurs que je ne connais pas », a déclaré Gunn à Den of Geek dans une interview précédente, révélant qu’il avait Stallone en tête dès le départ pour Knig Shark. « Donc, par exemple, j’ai écrit Bloodsport pour Idris Elba, ne l’ayant jamais rencontré, mais étant un grand fan de son travail dans d’autres endroits. Et je connaissais Sly, et je le connais assez bien. J’ai donc écrit le rôle de King Shark avec sa voix en tête. »

Steve Agee a fourni le travail de capture de mouvement de King Shark tandis que Stallone Bien sûr, King Shark n’est qu’un des nombreux super-vilains présentés dans La brigade suicide, qui comprend une grande distribution de grands noms. Avec Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, d’autres stars de retour du film de David Ayer en 2016 incluent Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang.

Idris Elba en tant que Bloodsport, John Cena en tant que Peacemaker, Peter Capaldi en tant que penseur, David Dastmalchian en tant que Polka-Dot Man, Daniela Melchior en tant que Ratcatcher II, Michael Rooker en tant que Savant, Pete Davidson en tant que Blackguard, Flula rejoignent King Shark en tant que nouveaux arrivants dans le casting. Borg comme Javelin, Sean Gunn comme Weasel, Nathan Fillion comme TDK et Alice Braga comme Sal Soria. Nous ne devrions probablement pas nous attacher à l’un de ces personnages car beaucoup n’atteindront pas la fin.

« Eh bien, la première chose que je devais faire était d’ignorer le retour de flamme potentiel de tuer un personnage », dit Gunn à propos de tuer des personnages, dont nous verrons certains dans ce film. « Et cela avait vraiment à voir avec la structure de l’histoire, surtout lorsque nous entrons dans la partie principale du film avec les personnages principaux. Cela devait naturellement être celui qui allait mourir. Je leur ai raconté l’histoire et j’ai écrit le histoire d’une manière très naturelle où A mène à B, et B mène à C. Être capable de raconter l’histoire d’un personnage mourant, cela devait être gagné, cela devait fonctionner, donc c’est vraiment tout. »

La brigade suicide sortira en salles le 6 août 2021. Le même jour, le film sera simultanément disponible en streaming sur HBO Max. La nouvelle bande-annonce nous vient de La brigade suicide sur Twitter.

