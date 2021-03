The Suicide Squad: C’était l’apparence originale de King Shark

Hier a été l’un des moments les plus attendus par les fans de Bandes dessinées DC en montrant, après une très longue attente, le premier aperçu de « La brigade suicide”, Bande avec laquelle James Gunn apporte sa contribution à la franchise de films Warner Bros, en plus de présenter des affiches individuelles pour ses personnages.

L’une des plus grandes surprises a été la confirmation de la légende du film d’action Sylvester Stallone, qui a prêté sa voix à Requin roi sur la bande. Jusqu’à présent, on savait seulement que Steve Agee avait été utilisé comme référence et comme capture de mouvement, conduisant à des spéculations sur sa voix sur la bande.

Comme à son habitude, Gunn a pris le temps de répondre à quelques questions sur son film, notamment s’il avait déjà été envisagé d’utiliser la peau de requin marteau au lieu d’un requin blanc pour le personnage. Tout cela semble se résumer à des problèmes avec la conception originale.

«J’ai testé le design du requin marteau, que j’adore et que j’ai pensé utiliser à l’origine. Mais avoir les yeux écarquillés le rendait incroyablement mal à l’aise pour filmer ses interactions avec d’autres personnes », a déclaré Gunn. « Vous ne pouviez pas vraiment le voir en train de regarder l’autre personne et les plans avaient tendance à être trop étroits. »

J’ai fait des tests avec la conception de la tête de marteau, que j’adore et que je pensais à l’origine utiliser. Mais avoir les yeux sur les côtés éloignés rendait les interactions de tir incroyablement gênantes avec d’autres personnes. Vous ne pouviez pas vraiment le voir en train de regarder l’autre personne et les plans avaient tendance à être trop larges. https://t.co/7Pos3tZgma pic.twitter.com/GlIzjQjutU – James Gunn (@JamesGunn)

27 mars 2021





En novembre dernier, les fans de Stallone avaient déjà anticipé sa participation au film après avoir annoncé via Instagram qu’il avait «un rôle secret», assurant que le film avait «un effort spectaculaire».

« The Suicide Squad » mettra en vedette le retour de Viola Davis, Margot Robbie, Jai Courtney et Joel Kinnaman, accompagnés de John Cena, Idris Elba, Joaquin Cosío, Pete Davidson et Taika Waititi dans un rôle jusqu’ici gardé secret (avec Gunn excluant que c’est Starro). Sa première date est fixée au 6 août.