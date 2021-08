The Suicide Squad cache un œuf de Pâques MCU qui rendra les fans de James Gunn très heureux

James Gunn a taquiné pendant un certain temps qu’il y avait un Gardiens de la Galaxie Oeuf de Pâques en La brigade suicide que personne n’avait réussi à trouver, mais il semble que le chat soit maintenant sorti du sac… ou pour être plus précis, le Mantis est sur scène. Grâce en partie au film disponible sur HBO Max, donnant aux gens la possibilité de faire une pause et de revenir en arrière à volonté, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont découvert Pom Klementieff, mieux connu des fans de Marvel sous le nom de Guardians’ Mantis, en tant que danseur à tête rouge dans un Bar espagnol dans une brève apparition lorsque la Task Force X est à la recherche du Penseur pendant sa mission.

Avec James Gunn étant l’un des rares à avoir travaillé à la fois sur des projets Marvel et DC, il était toujours inévitable que le réalisateur réussisse à glisser quelques références à son autre travail de jour lors de ses débuts chez DC, et dans La brigade suicide, il dit depuis un moment qu’ils étaient là si les gens voulaient les chercher, l’actrice de Mantis étant la dernière.

ne pas être je vous l’ai dit mais. JE L’APPELLE LMAOO. mon instinct a toujours raison. ils n’arrêtaient pas d’insister sur le fait que pom klementieff venait juste de visiter l’équipe de suicide parce qu’elle filmait la force du tonnerre à proximité, mais j’avais l’impression qu’ils mentaient pic.twitter.com/JiLkPWLlHG – mandy celestine (@karengiIIn) 4 août 2021

Le fait est que cela aurait dû être clair il y a un certain temps, comme un utilisateur de Twitter a souligné que Pom Klementieff avait été vu sur une photo avec le Escouade Suicide jeté il y a un certain temps mais il a été insisté à l’époque qu’elle venait de visiter le plateau pendant une journée pendant le tournage Force du tonnerre mais il semble maintenant clair qu’elle avait été là pour une raison différente. Gunn a également déclaré récemment qu’il avait presque eu un autre gardien dans le film sous la forme de l’acteur de Drax Dave Bautista.

S’exprimant sur le podcast Happy Sad Confused, Gunn a déclaré: « » Eh bien, je veux dire que les gens savent que j’ai presque choisi Dave dans un rôle et il ne pouvait pas le faire, alors il ne l’a pas fait « , a-t-il expliqué. » A part ça, eh bien , il y a peut-être un Gardien quelque part dans le film que personne n’a encore vu et je suis tellement surpris par… J’ai reçu une centaine de critiques de ce film et je suis juste abasourdi. »

@JamesGunn Était-ce Mantis @PomKlementieff sur scène au bar ? NOTE SIDENOTE : Travail exceptionnel avec #SuicideSquad J’ai ri, j’ai pleuré, j’ai eu envie de num nums. – Secrétaire de Fun Elect – Nick D (@Fat_Nick78) 6 août 2021

Il est sûr de dire que Gunn a un gros succès sur ses mains avec The Suicide Squad tirant 4,1 millions de dollars lors de sa soirée d’avant-première qui s’est déroulée à partir de 19 heures jeudi. En tant que l’un des rares films classés R à arriver depuis la réouverture des cinémas, le film a pris le relais Tueur de démons, qui, lors de son coup d’envoi jeudi soir, a réussi à récolter 3,8 millions de dollars. Pour le replacer dans un autre contexte, le précédent film DC classé R Oiseaux de proie a réussi à gagner 4 millions de dollars avant que la pandémie ne revienne en février 2020, ce qui l’a finalement conduit à prendre 33 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Compte tenu des avis mitigés de Oiseaux de proie par rapport à la grande quantité d’amour qui est montré pour La brigade suicide, les projections d’un minimum de 30 millions de dollars nationaux seront probablement largement dépassées au moment où les chiffres seront publiés lundi.

