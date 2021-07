The Suicide Squad a un score rare de 98% sur les tomates pourries

Le prochain film du réalisateur James Gunn présente une un casting de stars, qui comprend Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, l’icône de la WWE John Cena dans le rôle du Pacificateur, l’acteur Idris Elba dans le rôle Sport de sang et la lauréate des Oscars Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller.

Le synopsis officiel dit : « Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’A. Où les pires super-vilains sont gardés et où ils feront tout pour sortir – rejoignez même la tâche super secrète et super louche Force X. La mission d’aujourd’hui ?

« Assembler une collection de contre, y compris Sport de sang, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Ensuite, armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île éloignée et ennemie de Corto Maltese. »

Crédit : Warner Bros

Le film sort dans les cinémas britanniques demain (30 juillet), mais les critiques ont déjà eu un aperçu des avant-premières – et le consensus général est positif, car ilady a 98 pour cent sur Tomates pourries.

EmpireOlly Richards a déclaré dans sa critique quatre étoiles : « [Gunn’s] prendre en charge La brigade suicide est sans vergogne stupide, mais surtout jamais stupide, et garde les méchants au moins moralement troubles. Plus important encore, son objectif principal est d’être vraiment, vraiment amusant. »

Il a ajouté: « Gunn montre que vous pouvez avoir quelque chose à dire tout en offrant de bons gags. En adoptant cette idée profondément étrange, il a produit le film DC le plus agréable depuis des années. »

Dan Jolin de Temps libre a félicité le film pour « avoir laissé déchirer avec une violence extrême qui expédie dans le sang de nombreux ensembles étendus du film (l’indice est dans le titre), tout en gardant les gags épais et rapides ».

Crédit : Warner Bros

Kirsten Acuna d’Insider a également adoré, affirmant que le film est le « film de bande dessinée le plus sauvage et le plus étrange que vous ayez jamais regardé ».

« La brigade suicide est implacablement sans excuse, farfelu et étrange, violent et sanglant, et d’un humour noir », a déclaré Acuna.

« Il a aussi tellement de cœur que vous pourriez vous retrouver à retenir vos larmes à la fin. »

Crédit : Warner Bros

Expliquant que les fans n’ont pas besoin d’avoir vu le film de 2016 pour comprendre la nouvelle version, qui est considérée comme une version autonome plutôt que comme une suite du redémarrage, Acuna a ajouté : « Avons-nous besoin d’un autre Escouade Suicide film? Absolument pas. Mais c’est un si bon moment.

« C’est tout ce que vous attendez d’un film de bande dessinée classé R. »