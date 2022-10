The Stranger: où le film Netflix a été tourné

Netflix

Netflix a présenté en avant-première le film El Extraño, qui a généré de nombreux commentaires et audiences, mais aussi une curiosité : où a-t-il été tourné ?

©NetflixThe Stranger: où le film Netflix a été tourné.

L’étranger était l’un des films dont la première a été diffusée sur le service de streaming Netflix au cours du dixième mois de l’année, plus précisément le 19, et sachez que la semaine dernière, il a atteint les abonnés et est devenu l’un des plus regardés au monde. C’est un thriller qui a captivé le public avec une histoire engageante et a laissé une fin qui a également suscité des commentaires. Cependant, nous nous concentrerons ici sur l’une des curiosités qui a récemment émergé était l’endroit où il a été filmé. Ici, nous allons vous répondre!

La prémisse du film est centrée sur deux hommes qui se rencontrent dans un bus et entament une conversation qui se transforme en amitié. Pour Henry Teague, usé par une vie de travail physique et de crime, c’est un rêve devenu réalité. Son casting est composé de : Joel Edgerton, Sean Harris, Jada Alberts, Fletcher Humphrys, Mike Foenander, Steve Mouzakis, Simon Elrahi et Alan Dukes.

Ce long métrage a été écrit et réalisé par Thomas M.Wrightbasé sur le livre non fictif « The Sting: L’opération d’infiltration qui a attrapé le tueur de Daniel Morcombe » par Kate Kyriacou, qui s’est inspirée de l’enquête sur le meurtre de Daniel Morbombe. Il a été vu pour la première fois au Festival de Cannes en mai de cette année, puis a eu une sortie en salles limitée en octobre, et a finalement atteint la plateforme le 19 octobre, où il a reçu des critiques positives.

+Où a été tourné The Stranger ?

El Extraño était l’une des nombreuses productions qui étaient sur le point de commencer à enregistrer en 2020, mais elle a connu plusieurs retards en raison de la pandémie de coronavirus. Le film a pour origine Australie et en avril de l’année mentionnée, il a été confirmé qu’ils commenceraient à tourner dans le sud, une fois que les restrictions de Covid-19 seront moins strictes. C’est ainsi que débutèrent les gros travaux fin octobre.

Dès le début, le lieu choisi pour réaliser son tournage était le Studio Adélaïde d’Australie-Méridionale, où ils avaient tout le nécessaire. Cependant, cet endroit fermé n’était pas le seul endroit, car dans le film on voit plus d’espaces ouverts et ce sont des endroits différents dans Le sud de l’Australie et dans le ville d’adélaïdequi est le plus grand de l’État et le cinquième le plus peuplé de tout le pays.

