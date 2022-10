The Stranger : La véritable histoire du film Netflix

NETFLIX

The Stranger met en jeu le lien entre un policier et un suspect de meurtre. Quel est le cas australien qui a inspiré cette fiction du N rouge ?

©IMDBThe Stranger, la nouvelle série à succès sur Netflix.

Comme chaque semaine Netflix propose dans son catalogue de nouvelles productions qui réussissent à attirer l’attention des utilisateurs. En ce sens, il a atteint le géant du streaming L’étrangerun film qui propose une histoire intrigante basée sur une intrigue de le suspense et personnages sinistres. De cette façon, il s’est positionné comme l’un des plus consultés dans le service d’abonnement, occupant la deuxième place parmi les tendances.

Un élément clé pour transformer une production originale en un véritable succès consiste à prendre histoire basée sur des faits réels. Oui L’étranger -comme à l’origine intitulé- il l’a fait parfaitement. Ce titre australien a été écrit et réalisé par Thomas M.Wright et a attiré l’attention sur les personnages particuliers qui composent l’intrigue qui, même si jusqu’à présent certains n’en avaient pas tenu compte, s’inspirent d’un cas réel.

« Un flic infiltré développe une relation intime avec un suspect de meurtre, tout en essayant de gagner sa confiance et de lui arracher des aveux.« , explique le synopsis officiel du N rouge. Les vedettes du long-métrage Joel Edgerton, Sean Harris, Jada Alberts et Cormac Wright. De plus, Steve Mouzakis, Matthew Sunderland, Fletcher Humphrys, Alan Dukes, Ewen Leslie et Gary Waddell complètent le casting avec leurs performances.

Bien que tous donnent vie à des personnages différents tout au long des deux heures pendant lesquelles le film se prolonge, la vérité est qu’ils ont changé les noms des vraies personnes impliquées. Ce détail est crucial : l’inconnu n’a pas cherché à reproduire le cas avec une fidélité totale, mais a plutôt apporté ses connotations fictionnelles. Sur quoi est-il basé exactement ? L’enlèvement et le meurtre de Daniel Morcombeun garçon de 13 ans du Queensland, un État australien.

A cette occasion, Netflix a choisi de se concentrer sur l’enquête et pas précisément sur le crime. Bien que le réalisateur ait assuré avoir tenté de mettre l’accent sur la profondeur de l’affaire et non sur la violence, la Fondation Daniel Morcombe n’était pas d’accord avec la production. A travers une publication sur Facebook ils ont assuré que «ils ont manqué de respect à Daniel, à son héritage et à sa famille», en plus de le qualifier de «une appropriation cruelle, insensible et égoïste”.

