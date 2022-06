The Staircase Episode 9 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 9 de The Staircase. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment excités pour son prochain épisode. Pour connaître tous les détails liés à cet épisode, beaucoup de ses fans recherchent partout sur Internet. Après avoir vu toutes ces choses, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 9 de The Staircase dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Il s’agit d’une mini-série dramatique américaine en cours sur le vrai crime qui gagne en popularité dans le monde entier. Ce nouveau spectacle est créé par Antonio Campos. Les premières critiques de ce spectacle sont assez impressionnantes. Son premier épisode est sorti le 5 mai 2022. Depuis sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différents pays.

Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série est basée sur les docu-séries de 2004 sur le vrai crime du même nom créées par Jean-Xavier de Lestrade. L’histoire de cette série suivra Michael Peterson, un romancier policier accusé d’avoir tué sa femme Kathleen après qu’elle a été retrouvée morte sous un escalier de leur maison, et la bataille judiciaire de 16 ans qui a suivi.

La date de sortie de l’épisode 9 de l’escalier

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 9 de The Staircase. Dans la saison 1 il n’y a que 8 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison. S’il y aura des informations relatives à sa prochaine saison, nous vous en informerons ici dès que possible.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles

Où diffuser l’escalier

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est HBO Max. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment HBO Max et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes

911

Chiroptères

Le Grand Dissimulateur

Bon sens

Le coeur battant

Rouge dans les dents et la griffe

Cherchez et vous devez

America’s Sweetheart ou: Time Over Time

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Colin Firth comme Michael Peterson

Toni Collette comme Kathleen Peterson

Michael Stuhlbarg comme David Rudol

Dane DeHaan dans le rôle de Clayton Peterson

Dane DeHaan dans le rôle de Clayton Peterson

Olivia DeJonge dans le rôle de Caitlin Atwater

Patrick Schwarzenegger comme Todd Peterson

Sophie Turner comme Margaret Ratliff

Odessa Young comme Martha Ratliff

Rosemarie DeWitt comme Candace Hunt Zamperini

Tim Guinee comme Bill Peterson

Parker Posey dans le rôle de Freda Black

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 de The Staircase, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Staircase Episode 9 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂