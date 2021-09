« The Squid Game »: Who’s Who dans la série coréenne Netflix

« Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais), une série sud-coréenne écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk, créée le 17 septembre 2021 sur Netflix et suit Gi-hun, un homme qui après avoir perdu son emploi et sa famille décide de participer dans un jeu mystérieux avec l’intention de gagner l’argent nécessaire pour payer toutes ses dettes.

Mais il n’est pas le seul, d’autres personnes ayant des problèmes financiers acceptent également de risquer leur vie dans un terrifiant jeu de survie dans l’espoir d’obtenir le gros lot. Bien que tout commence comme un jeu d’enfant, cela se transforme rapidement en quelque chose de effrayant qui fera ressortir le pire chez les participants.

Lee Jung Jae, Park Hae Soo et Wi Ha Joon sont les protagonistes de « Le jeu du calmar« , Mais quels autres acteurs complètent le casting principal et qui est qui dans une série de Netflix?

QUI EST QUI DANS « LE JEU DE SQUID » ?

1. LEE JUNG-JAE EST SEONG GI – HUN (NO 456)

Après avoir perdu le peu d’argent que sa mère continuait à jouer, reçu un ultimatum d’un prêteur sur gages dangereux et appris que son ex-femme déménage avec sa fille aux États-Unis, Gi-Hun décide d’accepter la proposition d’un inconnu et de rejoindre un mystérieux jouer.

Lee Jung-jae joue Seong Gi-hun dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

2. PARC HAE-SOO ES CHO SANG-WOO (N° 218)

A pesar de sus bajos recursos, Sang-woo trabajó duro y logró graduarse en la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl, sin embargo, después de malversar el dinero de su empresa, se enfrenta a problemas económicos y no tiene el valor de regresar a su antiguo foyer.

Park Hae-soo incarne Cho Sang-woo dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

3. HEO SUNG-TAE EST JANG DEOK-SOO (NO. 101)

Deok-Soo est un gangster qui fera n’importe quoi et utilisera tous les moyens pour survivre, quelles que soient les conséquences de ses actes. Mais pour atteindre la dernière ligne droite, il devra affronter un apprenti.

Heo Sung-tae incarne Jang Deok-soo dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

4. WI HA-JOON EST LE DETECTIF HWANG JOON-HO

Joon-ho est un jeune détective qui cache sa véritable identité en infiltrant le jeu de survie, dans le but de révéler les secrets cachés de ses participants et de retrouver son frère disparu.

Wi Ha-joon incarne Hwang Joon-ho dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

5. OH YOUNG-SOO EST OH IL-NAM (NO. 001)

Il-nam est un homme de soixante-dix ans qui après avoir découvert qu’il a une tumeur à la tête, c’est-à-dire que les jours sont comptés, décide de participer à « Le jeu du calmarEt essayez de gagner le grand prix.

Oh Young-soo joue Oh Il-nam dans « The Squid Game » (Photo: Netflix)

6. JUNG HO-YEON EST KANG SAE-BYEOK (N° 067)

Sae-byeok est une jeune transfuge nord-coréenne qui a besoin de beaucoup d’argent pour sa famille. De plus, elle est l’apprentie de Deok-Soo et la jeune femme qui a volé Gi-Hun dans le premier chapitre de « Jeu de calmar”.