The Squid Game : The Challenge : tout ce que l’on sait sur la téléréalité de Netflix

Récemment Netflix vient de révéler qu’il convertira sa populaire série de ‘‘Le jeu du calmar » dans l’un des plus grands concours de prix de l’histoire. La plateforme de streaming diffusera une véritable compétition basée sur le drame de survie créé par Hwang Dong-hyuk qui est devenu un phénomène mondial depuis sa création.

»The Squid Game: The Challenge » consistera en une série de jeux inspirés de l’émission Netflix, avec 456 joueurs en compétition les uns contre les autres pour la cagnotte de 4,56 millions de dollars. Il s’agit du plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision, en plus d’avoir le plus grand casting d’émissions de téléréalité jamais assemblé.

Vice-président des séries documentaires de Netflix, Brandon Riega déclaré : « Squid Game a séduit le monde avec l’histoire captivante et les visuels emblématiques du réalisateur Hwang Dong-hyuk. Nous sommes reconnaissants de votre soutien alors que nous transformons la fiction en réalité dans cette compétition massive et cette expérience sociale.

La plus grande série de l'histoire de Netflix devient la plus grande émission de téléréalité de l'histoire. « Le jeu du calmar : le défi ».

» Les fans de la série dramatique se lanceront dans un voyage captivant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel naviguent dans la plus grande série de compétitions de l’histoire, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus gros cash de l’histoire. prix à la fin », a poursuivi Riegg.

L’annonce de la téléréalité est intervenue juste après l’annonce que « The Squid Game » sera officiellement renouvelé pour une deuxième saison. Dong-hyuk a déclaré qu’il se sentait obligé d’apporter une deuxième saison qui rendrait justice à la série, admettant qu’il ne s’attendait pas à tout l’amour et l’attention qui avaient été versés dans la série Netflix.

Alors que la deuxième saison est loin d’être publiée, Netflix est déjà en pourparlers avec Dong-huyk pour une troisième saison, son créateur déclarant qu’il ne s’attend pas à ce que l’histoire de « Squid Game » se termine de si tôt. « The Squid Game: The Challenge » n’a pas encore de date de sortie, mais il existe actuellement une page pour s’inscrire en tant que participant à l’émission de téléréalité.