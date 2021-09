The Squid Game : Que signifient les symboles dans la série Netflix ?

Netflix

La série furor de Netflix contient certains symboles qui sont discutés sur les réseaux et vous devez savoir à quoi ils se réfèrent.

Séries © NetflixThe Squid Game : Que signifient les symboles dans la série Netflix ?

Le jeu du calmar est le dernier contenu du service de streaming Netflix qui fait fureur chez les téléspectateurs et par les milliers de commentaires sur les réseaux sociaux. Depuis le 17 septembre, les utilisateurs de la plateforme peuvent profiter de ses neuf épisodes, qui contiennent un niveau élevé de tension et certains symboles sont observés dont tout le monde n’a pas pu déchiffrer leur signification.

De quoi parle la série ? Résumé officiel : « Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui va gagner et à quoi sert le jeu ? « .

+ Que signifient les symboles ?

Le créateur de l’émission coréenne, Hwang Dong-hyuk, était basé sur les bandes dessinées de l’époque et ses jeux d’enfance préférés, qu’il poussait à l’extrême. Dans l’un d’eux, nous voyons les symboles cercle, carré et triangle dans les masques des gardiens des lieux et au dos des cartes de chacun des joueurs.

Ces figures géométriques sont utilisées dans le jeu du calmar, très populaire en Corée du Sud, pour dessiner le corps de l’animal aquatique au sol. Cependant, dans la série, le cercle est utilisé par les travailleurs, le triangle identifie les soldats et le carré correspond aux surveillants. Le but de Hwang Dong-hyuk était essayez de reproduire la société de votre pays sur la base de structures de travail conventionnelles.

Le réalisateur et développeur a également trouvé son inspiration dans les bandes dessinées japonaises telles que Battle Royale, comme le feront les dieux et Alice aux confins, qui ont un groupe de personnes qui cherchent à se sauver économiquement en entrant dans un jeu où le pire attend certains. Si vous n’avez pas vu Le jeu du calmar, vous pouvez voir ses neuf chapitres maintenant dans Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂