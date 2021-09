« The Squid Game », pourquoi n’aurait-il pas la saison 2

Après la fin de la première saison de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais), les fans sont presque certains que la série sud-coréenne aura une deuxième saison et attendent avec impatience la confirmation de Netflix. Cependant, le créateur Hwang Dong-hyuk a d’autres projets.

Bien que les chiffres soient en faveur d’un deuxième volet, puisque la fiction avec Lee Jung Jae, Park Hae Soo et Wi Ha Joon est devenue un phénomène et se situe à la première place du Top10 des productions les plus populaires de la plateforme de streaming, le renouvellement pourrait mettre du temps à arriver.

Dans une interview accordée à Variety, Hwang Dong-hyuk a révélé qu’il n’était pas convaincu de développer une nouvelle saison de « Le jeu du calmar”. En plus d’expliquer ses raisons, il a évoqué la possibilité de changer d’avis.

Pour le créateur de « The Squid Game », il était épuisant de trouver les jeux et les histoires de la première saison (Photo: Netflix)

POURQUOI « LE SQUID GAME » N’AURAIT PAS DE SAISON 2 ?

Le réalisateur et créateur de la série à succès Netflix Il a avoué que l’écriture du premier volet était trop épuisante et c’est pourquoi il n’envisage pas de faire une deuxième fournée d’épisodes, du moins pour le moment.

« À mes débuts, je buvais une demi-bouteille de soju (alcool coréen) pour que les jeux créatifs continuent de couler. Je ne peux plus faire ça », a déclaré le réalisateur de« Namhansanseong »et« Silenced ».

« Écrire ‘Le jeu du calmar« C’était plus difficile que d’habitude pour moi, car c’était une série, pas un film. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes… Je n’ai pas de plans bien élaborés pour ‘The Squid Game 2’. C’est assez épuisant d’y penser », a-t-il ajouté.

Cependant, il n’a pas exclu la possibilité de reprendre le projet à un moment donné. « Si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais de faire appel à une équipe de rédaction et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Pour le moment, Dong-hyuk Il veut se concentrer sur la réalisation de films et se concentre actuellement sur « KO Club ».