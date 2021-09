The Squid Game : pourquoi il a fallu 13 ans pour créer la série

Netflix

Le jeu du calmar C’est l’un des grands succès de Netflix et est en passe de devenir le plus regardé de toute l’histoire de la plateforme. Son créateur a mis plus d’une décennie à faire de la fiction une réalité.

Séries© NetflixThe Squid Game a été créé le 17 septembre.

Depuis quelques semaines, la seule chose dont on parle quand il s’agit de Netflix et sa série est de Le jeu du calmar. La production coréenne à succès est en passe de devenir la plus regardée de toute l’histoire de Netflix. Aujourd’hui, ce record est détenu Bridgerton, qui selon les derniers chiffres publiés par la société, accumule plus de 625 millions d’heures jouées en une seule saison. Ni Le vol d’argent ni Des choses étranges, avec plus d’épisodes, ils ont accompli tant de choses, mais cela pourrait changer avec cette émission née en Corée du Sud.

Créé par Hwang Dong Hyuk, Le jeu du calmar se concentre sur un défi dans lequel plusieurs participants s’affrontent pour un prix en argent. Bien sûr, cela a sa torsion et c’est que chaque défaite équivaut à un adieu assez sanglant. Chacun des défis est inspiré d’un jeu traditionnel de la culture coréenne des années 1970.

Malgré le fait que ce n’est qu’en 2021 qu’il est devenu un succès incontestable, grâce à Netflix, Le jeu du calmar il était en développement depuis 13 ans. Comme reconnu Dong-hyuk, son idée est née en 2008, mais n’a pas pu se réaliser car elle était « Très complexe » et « Ce n’était pas commercial ». Les producteurs ne l’ont pas vu comme quelque chose à faire parce qu’il n’avait pas l’expérience ou la renommée nécessaire, et c’était une production trop violente pour ce à quoi les téléspectateurs étaient habitués.

« Ce projet était initialement prévu en 2008 ou 2009. Nous pensions qu’une série de jeux de survie avec des caractéristiques plus coréennes serait amusante. »dit le directeur, puis remarqua : « Je n’ai pas pu lever assez d’investissement, le casting était difficile, j’ai essayé de le réaliser pendant un an, mais ensuite je l’ai laissé dormir ». Enfin, avec son idée de se développer sur différents marchés à travers le monde, Netflix a accueilli favorablement la production de fiction coréenne pour atteindre les téléspectateurs asiatiques.

Parasite, la fiction qui a changé l’histoire

Bien que l’industrie coréenne ait connu des années de croissance et de développement, Bong joon ho changé l’histoire à jamais. Avec une carrière dans laquelle des titres tels que D’accord (également de Netflix) ou Souvenirs d’un meurtre, le réalisateur a jeté les bases de ce qui fut son grand travail : Parasite. Sorti en 2019, il a rapidement gagné du terrain par le bouche à oreille et est devenu l’un des favoris des prix. oscar 2020.

Le Prix du film étranger a été chanté et il n’y aurait pas de surprises, mais Parasite il avait les conditions pour marquer un jalon. Pour la première fois dans l’histoire des prix, un film étranger a remporté la plus haute distinction. Cela a non seulement encouragé le visionnement de la filmographie de Bong joon ho au contraire, il a ouvert les portes pour continuer à produire. Sans aller plus loin, il a confirmé une série pour HBO Max Inspiré du film gagnant mais avec une histoire complètement originale.

