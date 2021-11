The Squid Game : l’erreur insolite que peu de personnes ont remarquée dans la série à succès Netflix

THE CREATORS / GAME OF THRONES / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE NYCC 2018

The Creators sont les créateurs de la série Game Of Thrones. George Martin est l'auteur des livres dont elle est inspirée et David Benioff et DB Weiss sont ceux qui ont adapté et écrit la plupart des scénarios. Funko a représenté George Martin avec ses bretelles et sa casquette et les deux scénaristes avec un script de la série entre les mains. Un trio indispensable pour les fans de cette série culte.