The Squid Game : Leonardo DiCaprio pourrait être ajouté à la série Netflix

Leonardo DiCaprio est l’un des acteurs les plus connus d’Hollywood et maintenant il pourrait atteindre Le jeu du calmar. Connaître tous les détails.

Même s’il ne semblait pas Le jeu du calmar a dépassé toutes les attentes de Netflix. La série, originaire de Corée, est arrivée chez le géant du streaming avec une seule saison et est rapidement devenue une rage imparable. En fait, il est arrivé au point où renversé bridgerton et est devenu la fiction la plus regardée du géant du streaming. Et, la vérité est qu’à ce jour, il n’est toujours pas dépassé même par choses étranges.

Ceci est dû au fait Le jeu du calmar cumulé un total de 1 650 450 000 heures de lecture au cours de ses 28 premiers jours de publication. En d’autres termes, ces chiffres ont conduit Netflix à parier à nouveau sur ce drame et la série aura officiellement une deuxième saison. Quelque chose qui, sans aucun doute, a ravi ses fans qui se retrouveront avec cette histoire non seulement dramatique, mais pleine de mystère, de drame et d’action.

Et, bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur ce qui va arriver Le jeu du calmar, un fait est récemment apparu qui a déjà donné beaucoup à dire. Ceci est dû au fait Leonardo DiCaprio, le grand acteur hollywoodien, pourrait être ajouté à la série Netflix. C’est le réalisateur de cette histoire, Hwang Dong-hyuk, qui a confirmé que l’interprète pourrait rejoindre la production, même si ce ne sera pas dans la deuxième saison.

« Peut-être, s’il nous donne le temps et les opportunités nous le permettent, on pourra lui demander s’il rejoindra le jeu.», a-t-il commencé par dire après s’être assuré que Pitt avait dit, plus d’une fois, qu’il était fan de la série. C’était lors d’une conférence de presse après les Emmy Awards, où il a également déclaré que pour cette deuxième édition, il n’était pas dans ses plans de faire venir des acteurs hollywoodiens dans son strip.

Malgré tout, il a précisé que «probablement changer” si Netflix renouvelle Le jeu du calmar pour une saison trois, autant d’acteurs hollywoodiens ont prétendu être des fans de la série. A tel point que, si la plateforme renouvelle une nouvelle fois la série, tout indique que l’on pourrait voir des visages mondialement connus dans le cadre de cette histoire.

