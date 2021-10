« The Squid Game »: la véritable inspiration derrière Gi-hun

Hwang Dong-hyuk, le créateur de «Le jeu du calmar» (« Squid Games » en anglais), il a dit qu’il avait écrit la série populaire à une époque où il traversait une mauvaise situation financière et qu’il s’était inspiré de certains mangas et anime japonais sur la survie. De plus, il a avoué que son histoire se veut une allégorie de la société capitaliste qui encourage la concurrence.

Lors d’une conversation avec le Korea Times, Dong-hyuk a également reconnu qu’il était toujours surpris par le succès de la série sud-coréenne, car en 2008, il était peu probable que le public l’embrasse de la même manière. « Après 12 ans, le monde a dérivé vers un endroit où les histoires de survie étranges et violentes sont les bienvenues, en effet. »

« Le jeu du calmar [el juego real en que se inspira] c’était l’un des jeux les plus physiques et l’un de mes jeux préférés. J’ai senti que ce jeu pouvait être le plus symbolique, et qu’il pouvait représenter le type de société dans laquelle nous vivons », a-t-il ajouté.

Mais ce n’est pas tout, le créateur de « Le jeu du calmar” A révélé que le personnage principal de la fiction de Netflix, Gi-hun (Lee Jung-jae) est également basé sur une personne réelle.

Gi-hun cherchait désespérément de l’argent pour payer ses dettes, mais pour ne pas gagner le prix de « The Squid Game », il a dû payer un prix très élevé (Photo : Netflix)

LA VÉRITABLE INSPIRATION DERRIÈRE L’ACTEUR DE « THE SQUID GAME »

Bien que le joueur 456 n’existe pas dans la vraie vie pour la création de sa trame de fond, Hwang Dong-hyuk s’est inspiré des personnes qui ont organisé la grève du travail contre le constructeur automobile sud-coréen SsangYong Motor en 2009 suite à des licenciements massifs.

Au « Le jeu du calmar« Gi-hun est licencié de l’entreprise » Dragon Motors « , comme d’autres travailleurs, alors ils s’unissent pour protester contre les propriétaires de l’entreprise. La manifestation devient violente et se termine par la mort du meilleur ami du protagoniste.

De toute évidence, il s’agit d’une référence aux licenciements de Ssangyong Motor et l’un des vrais concernés l’a remarqué et l’a remercié via Facebook. « Il est vrai que j’ai utilisé Ssangyong Motor comme référence. Je pensais que cet incident aiderait à expliquer comment un gars normal comme Gi-hun pouvait aller aussi loin », a expliqué le créateur.

Il a également déclaré au journal sud-coréen The Hankyoreh : « Je voulais présenter un personnage qui pourrait représenter ces personnes. C’est ce que je peux faire en tant qu’artiste ».