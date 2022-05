The Squid Game : la saison 2 aura bien plus de jeux meurtriers

Le créateur de la série populaire »Le jeu du calmar », Hwang Dong Hyuk, promet que la deuxième saison aura de nouveaux tests dans les jeux de la mort, avec de nouveaux défis mortels qui seront bien meilleurs que ceux de la première saison. Bien que la production de la série n’ait pas encore commencé, Dong-Hyuk a déjà plusieurs scènes en tête pour la saison 2, assurant qu’elles dépasseront l’attente de tous les téléspectateurs.

« Oui, il y en a, cependant, je ne veux pas donner de spoilers, donc tout ce que je vais dire, c’est qu’il y aura de nouveaux jeux, des jeux encore meilleurs que la première saison, qu’attendez-vous? » il expliqua. Après quoi Netflix Greenlit la deuxième saison de » Squid Game » en janvier 2022, des questions ont été soulevées sur la progression de la série, mais Dong-Hyuk n’a rien dit sur l’avenir de la série.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Squid Game n’aurait pas existé s’il n’y avait pas eu Netflix







La seule chose connue est que l’acter Lee Jung-Jae Il reviendra en tant que Seong Gi-Hun, le sympathique protagoniste avec qui nous sympathisons tous dans la première saison, mais même s’il ne sait pas que d’autres acteurs feront partie de cette suite. L’auteur a évoqué la possibilité que certains personnages décédés dans la saison 1 reviennent, suggérant que le personnage de Kang Sae-byeok (le candidat à la troisième place) pourrait avoir une sœur jumelle faisant une apparition.

Ayant réalisé, écrit et produit lui-même la première saison de « The Squid Game », Dong-Hyuk a expliqué que travailler dessus était « douloureux » car il se débattait avec un bloc d’idées. Le créateur a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que ce soit si difficile, et que pour essayer de réduire l’énorme projet, il l’a abordé comme un film de huit heures plutôt qu’une série en disant : « Je dois le refaire pour la saison deux. »

Vous pourriez également être intéressé par : Ncuti Gatwa en tant que Doctor Who : Sex Education et les séries qu’il a réalisées

»The Squid Game » raconte l’histoire d’un groupe de 456 étrangers qui s’affrontent dans une série de jeux mortels, chacun espérant être le seul gagnant d’un énorme prix en argent qui les sortira de toutes leurs dettes. Les tests sont basés sur des jeux populaires pour enfants coréens, comme le tir à la corde ou le jeu avec des billes.

La scène emblématique « Green Light, Red Light » de la première saison était une idée dans la tête de Hwang depuis plus d’une décennie avant de se concrétiser avec l’acceptation du projet par Netflix. La saison 1 est entièrement disponible via le service de streaming Netflix.