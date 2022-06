‘The Squid Game’ est officiellement renouvelé pour une deuxième saison

La populaire série coréenne de »Le jeu du calmar » vient d’être confirmé officiellement par Netflix. Bien qu’il ait été précédemment annoncé que la production reviendrait sur la plateforme de streaming, »Squid Game » a reçu le feu vert avec un nouveau teaser et une nouvelle déclaration de son créateur Hwang Dong Hyuk.

« En tant qu’écrivain, réalisateur et producteur de Squid Game, un grand bravo aux fans du monde entier », a-t-il écrit dans une annonce partagée sur le Twitter officiel de Netflix. « Merci d’avoir regardé et aimé notre émission. » L’annonce était accompagnée d’une petite bande-annonce dans laquelle on peut voir la poupée emblématique du jeu »Green Light, Red Light ».

Bien que l’on n’en sache pas beaucoup plus sur l’intrigue de la deuxième saison, Dong-hyuk a révélé que nous verrions le retour de Seong Gi-hun, le personnage principal joué par Lee Jung-jaeainsi que le meneur des parties joué par Lee Byung-hun.

De même, cela a donné un petit indice du possible retour de « l’homme en costume avec ddakji », ainsi que l’introduction du petit ami de Young-hee, Cheol-su. « Rejoignez-nous une fois de plus pour un tout nouveau tour », a écrit Dong-hyuk.

Bien qu’il s’agisse de l’annonce officielle de Netflix, le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé en janvier que » The Squid Game » reviendrait pour sa deuxième saison très spéculée. « L’univers de ‘Squid Game’ vient de commencer », avait-il déclaré à l’époque. L’annonce de Sarandos est intervenue peu de temps après que Dong-hyuk aurait été en pourparlers avec Netflix non seulement pour la saison 2 mais aussi pour la saison 3.

Depuis sa première, »The Squid Game » a rapidement fait sensation dans le monde entier, générant plus de 1,4 milliard d’heures de vues au cours de ses 23 premiers jours sur la plateforme Netflix. Selon les rapports du service de streaming, les deux tiers de ses utilisateurs ont terminé la série au cours de ces 23 jours, dépassant même la série « Bridgerton », qui avait été la production la plus populaire à son lancement de tous les temps.

Il n’a pas encore été confirmé quand la saison 2 de »The Squid Game » arrivera sur Netflix.