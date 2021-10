« The Squid Game »: Des indices sur la véritable identité Oh Il-nam

La fin de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) comprend quelques rebondissements. Le premier implique le détective et le chef des hommes masqués, tandis que le plus important concerne Oh Il-nam (Oh Young-soo), le vieil homme qui se lie d’amitié avec Gi-hun et lui dit qu’il a une tumeur au cerveau. .

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la deuxième saison de « The Squid Game »

Cependant, le concurrent n ° 1 était en fait le fondateur et le financier des jeux. Un an après que Gi-hun a remporté le dernier concours, Oh Il-nam ne contacte pas pour révéler son grand secret et expliquer ses raisons.

Mais avez-vous remarqué les indices cachés de la véritable identité d’Oh Il-nam dans « Le jeu du calmar« ? Screen Rant a partagé une liste avec certains des indices sur cette intrigue dans la série sud-coréenne de Netflix.

INDICES DE LA VRAIE IDENTITÉ OH IL-NAM

1. N’APPARAÎT PAS DANS LES FICHIERS

Dans le cinquième épisode, alors que Jun-ho (Wi Ha-joon) cherche des indices sur l’endroit où se trouve son frère, il trouve les fichiers de tous les joueurs actuels et anciens. En plus de découvrir que les jeux remontent à des décennies, il montre que dans le dossier des derniers jeux le participant numéro 1 n’apparaît pas et il passe directement au joueur 002.

Oh Il-nam n’apparaît pas dans la liste des joueurs de « The Squid Game » (Photo : Netflix)

2. SON NOM SIGNIFIE « PREMIER HOMME »

Le caractère coréen « 일 » ou « Il » peut signifier jour, travail ou premier, et le caractère « 남자 » ou « nam » peut être traduit par garçon ou homme, c’est-à-dire qu’Il-nam signifierait « premier homme ». Bien que cela puisse être lié au fait qu’il soit le joueur 001, cela pourrait également signifier qu’il est le fondateur de tout.

Le nom d’Oh Il-nam signifie « premier homme » (Photo : Netflix)

3. N’A PAS ÉTÉ DÉTECTÉ DANS LE PREMIER JEU

Dans « Feu rouge et feu vert », on peut remarquer que la poupée ne scanne pas réellement le vieil homme. Alors que le reste des participants de «Le jeu du calmarApparaissent avec une cape verte, Il-nam et le joueur près de lui n’en ont pas. Alors, le robot a été programmé pour sauver Il-nam ?

Oh Il-nam n’a pas été détecté par les capteurs de mouvement du poignet du premier jeu (Photo : Netflix)

4. ARRÊTEZ DE VOUS COMBATTRE DANS LA CHAMBRE

Lors d’une bagarre brutale dans les chambres, le vieil homme disparaît et n’est entendu de nouveau que lorsque les lumières sont allumées. Après qu’il ait demandé d’arrêter le combat, les ouvriers et les gardes interviennent immédiatement pour reprendre le contrôle de la pièce.

Oh Il-nam a empêché le combat des concurrents de continuer (Photo: Netflix)

5. RECRÉER LEUR QUARTIER À LA PERFECTION

Dans le jeu de billes, le quartier d’Il-nam est exactement recréé, bien que pour le reste des participants et même pour les spectateurs ce ne soit que la démence du vieil homme. De plus, lorsque la caméra défile pour montrer les joueurs morts, le cadavre d’Il-nam n’apparaît pas.