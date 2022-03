The Squid Game : de nouveaux détails sur la deuxième saison de la série Netflix dévoilés

Netflix

La deuxième saison de Le jeu du calmar Cela a été confirmé il y a des mois, mais ce n’est que maintenant que de nouveaux détails sur ce qui est à venir ont commencé à être connus. Rencontre-les.

©NetflixLe jeu du calmar

L’année dernière, Netflix a fait sensation avec la première de Le jeu du calmar. La série, avec une seule saison, est devenue un phénomène mondial en raison de son intrigue captivante et choquante. D’origine sud-coréenne, ce strip a été bouleversant au point qu’il est devenu la fiction la plus regardée de l’histoire de la plateforme, dépassant des séries importantes comme Bridgerton et Le sorceleur.

A tel point que le géant du streaming n’a pas hésité à miser sur Le jeu du calmar et la deuxième saison est en route. Le créateur, Hwang Dong-hyuk a mis dix ans à réaliser ce scénario jusqu’à ce qu’il ait enfin l’opportunité de faire de la série l’une des meilleures productions de Corée du Sud. Et, sans aucun doute, les fans étaient ravis et impatients d’en savoir plus.

Cependant, sur ce qui est à venir, aucun détail n’était connu jusqu’à présent que Dong-hyuk vient de donner quelques aperçus de ce qu’il prévoit pour les prochains épisodes. « Il y aura plus de grands jeux, c’est tout ce que je peux dire», a-t-il commencé par dire lors de la cérémonie des Producers Guild Awards où il a été interviewé par date limite. Bien sûr, il convient de noter qu’il a également avoué qu’il n’était même pas encore dans le processus d’enregistrement, mais qu’il se concentrait uniquement sur l’écriture.

« Je suis toujours en train de réfléchir et de collecter des idées pour la saison deux. Je n’ai même pas encore commencé à écrire.« , étaient ses mots exacts. En tout cas, il convient de noter que le créateur lui-même a précisé qu’il y a certains acteurs qui ne reviendront pas. « Non, car la plupart d’entre eux sont morts», a assuré Hwang Dong. Cependant, il a également confirmé qu’il ferait tout son possible pour les récupérer.

« Je vais essayer quelque chose pour les ramener à la saison deux« , il a déclaré. C’est-à-dire Le jeu du calmar se prépare à revenir avec tout. Cependant, pour le moment, on ne sait pas quand le tournage de la prochaine édition commencera. Bien sûr, cette information révélée par le réalisateur a laissé les téléspectateurs plus impatients de découvrir la nouvelle histoire basée sur les problèmes sociaux de la Corée du Sud.

