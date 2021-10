The Squid Game a créé une nouvelle marque sur Netflix

Depuis le 17 septembre, la seule chose dont on parle dans Netflix Il est Le jeu du calmar. Créé par Hwang Dong-hyuk, la série se concentre sur un groupe de 456 résidents sud-coréens pauvres qui sont recrutés par une organisation à des fins inacceptables, pour les soumettre à des tests mettant leur vie en danger et concourir pour un prix en argent. Chacun des jeux s’inspire des traditions du pays asiatique des dernières décennies.

Le jeu du calmar il est devenu l’une des productions les plus discutées ces derniers temps, au point qu’il vient de marquer une nouvelle étape. De la plate-forme, ils ont signalé que le spectacle avait dépassé le record qu’il avait Bridgerton nombre de vues le premier mois. 82 millions de foyers avaient joué le spectacle dirigé par Régé-Jean Page et Phoebe Dynevor. Maintenant, la marque a déménagé en Corée du Sud et de loin.

111 millions de foyers ont choisi de regarder Le jeu du calmar dans votre premier mois sur la plateforme. Pour en tenir compte, Netflix prend en compte tout utilisateur ayant joué au moins deux minutes d’un épisode de la série. L’émission s’est classée première dans 90 pays et a été traduite dans plus de 30 langues différentes pour accroître sa portée à travers le monde. Même le propriétaire de la compétition, Jeff Bezos, a félicité l’entreprise.

« Hastings de roseau et Ted Sarandos, avec l’équipe de Netflix, ils réussissent si souvent. Leur stratégie d’internationalisation n’est pas simple et ils la font fonctionner. Impressionnant et inspirant ”, il savait dire dans ses réseaux Bezos. La première production originale financée par le N rouge il a été Château de Cartes Et depuis lors, année après année, elle a augmenté à la fois l’investissement et la portée de ses produits. Des choses étranges et Le vol d’argent sont d’autres excellents exemples du potentiel de la plateforme.

Internet et le Squid Game : un problème pour Netflix

Alors que dans Netflix célébré la portée que la série créée par Hwang Dong-hyuk, cela leur a également apporté quelques maux de tête. C’est que la société chargée de contrôler le flux de données Internet en Corée du Sud a déposé une plainte contre la société pour la façon dont elle a augmenté le trafic de données depuis sa publication. Le jeu du calmar. Cela a été informé par l’agence ..

SK Haut Débit Il a demandé Netflix pour payer les coûts d’utilisation et de maintenance de son service, qui a entraîné le traitement de plus de 1,2 million de bits d’information depuis la première de l’émission coréenne. Cela peut sembler étrange, mais aux États-Unis, la société paie pour un meilleur service Internet depuis 7 ans. Le tribunal de Séoul, en Corée du Sud, a jugé que « Netflix devrait « raisonnablement » donner quelque chose à l’entreprise qui fournit Internet pour l’utilisation du réseau ». Depuis la plate-forme, ils ont déjà prévenu qu’ils chercheraient une solution qui serve toutes les parties sans nuire aux utilisateurs.

